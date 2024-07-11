Тайны Карениной и перевоспитание «циничного» Чадова: что смотреть на неделе

С 11 по 18 июля на экраны выходят две российские и одна французская комедии — «Не одна дома», «Культурная комедия» и «Второй акт», а также один из самых ожидаемых фильмов ужасов года — триллер «Максин XXX». На платформах стартует документальный сериал-эксперимент «Тайны Карениной». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из фильма

«Не одна дома»

Премьера: 11 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита.

Зачем смотреть: российская комедия — оммаж фильму «Один дома», в которой бесстрашная девочка борется с коварными «няньками» в век новых технологий и искусственного интеллекта.

Учебный год закончился, и ученица 5-го класса Маша (Милана Хаметова) хотела на каникулах отправиться на озера с папой (его сыграл Давид Манукян) на «огромном автодоме». Она уже успела похвастаться одноклассницам, однако ее планам не суждено сбыться — отец задержался на работе, а мать (Равшана Куркова) отправилась в командировку.

Маша не стала унывать и обрадовалась вынужденному одиночеству. Но ее счастье длилось недолго — мама с помощью модного онлайн-сервиса вызвала няню, которая оказалась коварной мошенницей. Находчивая Маша придумала оригинальные способы не дать себя в обиду, проучить хитроумную наставницу и ее подельника (Алексея Маклакова), чтобы в итоге вывести их на чистую воду.

«Культурная комедия»

Премьера: 11 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Валескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина, Юрий Нифонтов, Юрий Лопарев, Антон Богданов, Михаил Коновалов, Мария Дудник, Олеся Яппарова.

Зачем смотреть: трогательная российская комедия о чиновнике, который стоит перед выбором — увлечься искусством или лишиться работы.

Циничный чиновник из Перми Виктор Летаев (Алексей Чадов), который курирует строительство дорог в регионе, сбивает девушку на личном спорткаре. По крайней мере он так думает и пытается откупиться от нее внушительной суммой денег. Однако «девушка» оказывается тряпичным манекеном в руках искусствоведа Марины Николаевны (Яна Гладких).

Позже он узнает, что новым вектором развития региона становится культура и, если ему не удастся постичь азы искусств, он может лишиться должности. Летаев пытается пройти экспресс-курс по «окультуриванию» не без помощи уже знакомого ему преподавателя, но уроки эстетики и литературы проходят тяжело.

Главная интрига картины — смогут ли занятия с Мариной Николаевной в действительности перевоспитать корыстного и хладнокровного героя и открыть его сердце для настоящей искренней любви.

«Второй акт»

Премьера: 11 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Синдон, Рафаэль Кенар, Мануэль Жюйлльот, Франсуаз Газио.

Зачем смотреть: необычная сюрреалистичная комедия с французским чувством юмора от Квентина Дюпьё, которая открывала 77-й Каннский кинофестиваль.

Четверо актеров играют в инди-фильме, по сюжету которого Флоранс (Леа Сейду) безумно влюблена в Давида (Луи Гаррель) и хочет познакомить его с отцом Гийомом (Венсан Синдон). Однако Давид не разделяет чувств Флоранс и пытается свести ее со своим другом Вилли (Рафаэль Кенар). Все четверо отправляются в ресторан «Второй акт», расположенный в сельской глуши. По дороге до пункта назначения Давид и Вилли обсуждают Флоранс, однако грубая шутка последнего выводит Давида из себя и из роли.

Пока оба спорят и прощупывают границы дозволенного в современном, одержимом политкорректностью искусстве, Флоранс и Гийом рассуждают о бессмысленности их профессии и происходящем в мире. Однако стоит им добраться до ресторана, они как ни в чем не бывало возвращаются к ролям и прописанным заранее репликам.

«Максин XXX»

Премьера: 11 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Мишель Монахэн, Лили Коллинз, Бобби Каннавале, Мозес Самни, Джанкарло Эспозито, Холзи.

Зачем смотреть: заключительная часть культовой слэшер-трилогии Тая Уэста «Х» от А24, образы из которой уже успели основательно закрепиться в поп-культуре.

В центре сюжета — звезда кино для взрослых Максин Минкс (Миа Гот), единственная выжившая после встречи со старухой-маньяком на ферме в Техасе, где она с группой молодых людей снимала порно-фильм (события первой части трилогии — «X»). Амбициозная актриса мечтает пробиться в Голливуд и, пройдя кастинг, наконец получает долгожданную роль в фильме ужасов под названием «Пуританка-2». Однако все не так радужно, как хотелось бы. В Лос-Анджелесе действует известный маньяк Ночной Сталкер.

Режиссер второй части «Пуританки», в которой предстоит сняться Максин, Элизабет Бендер (Элизабет Дебики) обещает, что картина получится успешной. Но главную героиню начинает преследовать ее таинственное прошлое — двое ее друзей Табби (Холзи) и Леон (Мозес Самни) становятся жертвами маньяка, который, как считает Максин, на самом деле охотится за ней.

«Тайны Карениной»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: Wink, KION.

В ролях: Сергей Горошко, Анар, Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Анастасия Дворянская, Анастасия Мишина, Василиса Перелыгина, Евгения Ивашова, Мария Мацель. Софья Гершевич.

Зачем смотреть: проект-эксперимент, который покажет, как выглядел бы идеальный кастинг для фильма о Карениной, и раскроет самые сокровенные тайны главной героини всемирно известного романа Льва Толстого.

Сериал объединяет документальную и художественную части. Литературные эксперты Павел Басинский и праправнучка писателя Фёкла Толстая помогут распутать клубок тайн запутанного жизненного пути главной героини романа — от брака с Карениным до трагической смерти под колесами поезда. Российские актеры пройдут кастинг на роли в несуществующем фильме о Карениной и попробуют вдохнуть жизнь в персонажей Толстого.