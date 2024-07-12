Шесть лучших мультфильмов про лошадей

Мультфильмы про лошадей всегда вызывали неподдельный интерес у зрителей всех возрастов. Они переносят нас в удивительный мир этих величественных и загадочных животных, отличающихся верностью и особенно яркими характерами.

© Кадр из мультфильма «Спирит. Душа прерий»

Тлум.Ру выбрал самые яркие и запоминающиеся мультфильмы, в которых лошади играют главные роли.

№ 1. «Спирит. Душа прерий»

Ну, это современная классика — начать список с другого мультфильма мы просто не могли. По сюжету храбрый и свободолюбивый мустанг Спирит попадает в неприятности. Люди, осваивающие Дикий Запад, хотят подчинить себе всю природу, но Спирит не готов смириться с этим, и ради защиты своего табуна он отправляется в долгое и опасное путешествие. У мультфильма есть мультсериал-продолжение, но он совсем на оригинал не похож.

№ 2. «Мальчик, крот, лис и лошадь»

Вы могли не слышать об этом короткометражном мультфильме, а он, тем временем, считается по-настоящему терапевтическим. Гуляя по зимнему лесу, безымянный мальчик встречает необычную компанию — крота, лиса и лошадь. С ними он говорит о самых разных вещах, заодно напоминая зрителям о том, что по-настоящему важно.

№ 3. «Мой маленький пони: Дружба — это чудо»

Тут так много лошадей! И простые пони, и единороги, и пегасы, так что выбрать точно есть из чего. Но главной темой, конечно же, остаётся дружба и всё, что к ней прилагается. «Мой маленький пони» — целая франшиза с несколькими поколениями, и про поняш уже вышли как мультсериалы, так и полнометражные истории.

№ 4. «Якари»

Якари — не конь, а обычный человеческий мальчик, зато у него есть уникальная способность, а именно — уменгие понимать язык животных. Его лучший друг — гордый пони Малый гром, вместе с которым Якари путешествует по лесам и горам, встречая много интересных вещей. Кстати, сам мультсериал 2005 года выхода, но в 2020 появилась полнометражка «Литл Гром».

№ 5. «Лошарик»

Нет, никакого отношения к «Смешарикам» этот советский мультфильм не имеет. Это история о маленькой лошадке, созданной из жонглёрских шариков жонглёром, мечтающим стать дрессировщиком. Настоящие цирковые звери насмехались над ним из-за того, что Лошарик — не настоящий зверь.

№ 6. «Конь Юлий и большие скачки»

Тут конь не один, их множество — всё же тут речь идёт о скачках. Говорящий конь Юлий влюбился: он просит копыта​ королевской кобылы Звезды Востока у султана Рашида. Вот только для женитьбы нужно поучаствовать в международных скачках, где победитель получит всё.

С удивительными и захватывающими историями лошадей, представленными в этих мультфильмах, мы можем снова почувствовать себя детьми и насладиться волшебством и красотой этого удивительного мира, где лошади становятся настоящими героями.