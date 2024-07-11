Опубликован трейлер нового детективного сериала с Николь Кидман

Компания Netflix опубликовала трейлер нового детективного сериала под названием «Идеальная пара», главную роль в котором исполнила Николь Кидман.

© Кадр из трейлера сериала "Идеальная пара"

Сюжет киноленты следующий. Амелия Сакс собирается выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей Нантакета. Ее скептически настроенная будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Уинбери, не пожалела средств на свадьбу, которая обещает стать главным событием сезона. Но, как это обычно бывает, в какой-то момент происходит убийство, и все идет не по плану.

Помимо Николь Кидман, в фильме снялись Дакота Фаннинг, Мэган Фэйхи, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон и Джек Рейнор.

Премьера запланирована на 5 сентября.

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