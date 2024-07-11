Елена Яковлева возвращается к роли детектива в «Даме с собачкой-2»

Премьера второго сезона сериала «Дама с собачкой» состоялась 11 июля 2024 года на медиаплатформе «Смотрим». Главные роли в многосерийном телефильме исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и другие. Режиссером стал Роман Просвирнин.

© кадр из фильма

«Дама с собачкой-2» – продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвёт отношения с бывшим судьей Холодовым (Балуев), узнав тайны его прошлого, у её дочери Тани (Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Дзюба) не намерен её отпускать и собирается вернуться в семью…

- Думаю, нашу героиню уже можно назвать профессиональным сыщиком, - считает режиссер Роман Просвирнин. - Во втором сезоне она превращается в настоящего Шерлока Холмса с ее математическим складом ума, любовью к шахматам и дедуктивным методом расследований. Думаю, мы угодим и любителям детективов – у нас будут и удивительные расследования, и погони – и любителям семейной драмы, потому что мир, который крутится вокруг Агаты Денисовны, продолжает жить. Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но самое главное, на мой взгляд, в детективе – это детали. Именно они делают детектив детективом. - Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины, - говорит Елена Яковлева. - А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно.



Телевизионная премьера «Дамы с собачкой-2» состоится на «России» в новом сезоне. «ИнтерМедиа» напоминает, что первый сезон вышел в эфир в декабре 2022 года.