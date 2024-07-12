Стало известно, сколько человек посетили киномарафон фестиваля Arctic open

Конкурсные работы VII Международного арктического кинофестиваля, который проходил в Архангельской области, посмотрели более 16,4 тыс. зрителей из девяти регионов России. Об этом сообщили ТАСС организаторы киномарафона фестиваля Arctic open.

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"С февраля по июнь 2024 года во время киномарафона фестивальное кино посмотрели 16 437 зрителей, из которых 4,7 тыс. - жители Архангельской области. На 142 площадках в девяти субъектах РФ прошли 627 сеансов киномарафона", - сказал собеседник агентства.



Организаторы отметили, что кинопрокате поучаствовали зрители Архангельской области и НАО, Коми, ЯНАО, Мурманской, Свердловской, Ленинградской, Вологодской областей, а также в Пскове. Пополнили пул площадок киномарафона в этом году Москва и Череповец - в столице программу кинофестиваля зрители смотрели в библиотеке, а в Череповце в кинозале под открытым небом.

"В программу киномарафона в 2024 году вошли 27 кинолент современного авторского разножанрового кинематографа, как признанных, так и молодых режиссеров, отмеченных наградами VII МКФ Arctic open. Новинками марафона стали два киноальманаха - один из них в жанре научно-популярного фильма рассказывает об исследованиях ученых, а второй показывает Север глазами южан", - добавили в оргкомитете.



По словам организаторов, самым востребованным фильмом киномарафона стала семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" режиссера Антона Богданова. Количество зрителей на сеансах достигало 400 человек. Иногда просмотры заканчивались интерактивно - стихийной школьной дискотекой или совместным исполнением саундтреков комедии.

О фестивале

Седьмой Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open проходил в Архангельской области в конце 2023 года. Лучшим фильмом смотра признана картина "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова. Киномарафон Arctic open 2024 проводится в рамках проекта "Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов" и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области, Северного Арктического федерального университета. Организатор проекта - НКО Поморский культурный фонд "Берегиня".