Стало известно, сколько человек посетили киномарафон фестиваля Arctic open

Более 16 тыс. человек стали зрителями киномарафона международного фестиваля Arctic open
Конкурсные работы VII Международного арктического кинофестиваля, который проходил в Архангельской области, посмотрели более 16,4 тыс. зрителей из девяти регионов России. Об этом сообщили ТАСС организаторы киномарафона фестиваля Arctic open.
"С февраля по июнь 2024 года во время киномарафона фестивальное кино посмотрели 16 437 зрителей, из которых 4,7 тыс. - жители Архангельской области. На 142 площадках в девяти субъектах РФ прошли 627 сеансов киномарафона", - сказал собеседник агентства.
Организаторы отметили, что кинопрокате поучаствовали зрители Архангельской области и НАО, Коми, ЯНАО, Мурманской, Свердловской, Ленинградской, Вологодской областей, а также в Пскове. Пополнили пул площадок киномарафона в этом году Москва и Череповец - в столице программу кинофестиваля зрители смотрели в библиотеке, а в Череповце в кинозале под открытым небом.
"В программу киномарафона в 2024 году вошли 27 кинолент современного авторского разножанрового кинематографа, как признанных, так и молодых режиссеров, отмеченных наградами VII МКФ Arctic open. Новинками марафона стали два киноальманаха - один из них в жанре научно-популярного фильма рассказывает об исследованиях ученых, а второй показывает Север глазами южан", - добавили в оргкомитете.
По словам организаторов, самым востребованным фильмом киномарафона стала семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" режиссера Антона Богданова. Количество зрителей на сеансах достигало 400 человек. Иногда просмотры заканчивались интерактивно - стихийной школьной дискотекой или совместным исполнением саундтреков комедии.
О фестивале
Седьмой Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open проходил в Архангельской области в конце 2023 года. Лучшим фильмом смотра признана картина "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова. Киномарафон Arctic open 2024 проводится в рамках проекта "Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов" и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области, Северного Арктического федерального университета. Организатор проекта - НКО Поморский культурный фонд "Берегиня".