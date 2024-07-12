Зрители возмутились жестоким обращением с лошадью в фильме «Мой любимый чемпион»

В конце июня в прокат вышел фильм «Мой любимый чемпион» режиссера Александра Данилова, о девочке, у которой есть лучший друг — конь Джонатан. Зрители оказались возмущены некоторыми сценами с лошадью.

Неравнодушные пользователи Сети подписывают петицию против показа киноленты. Инициатором выступила спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк. В распоряжении активистки оказались кадры со съемочной площадки.

— Для меня сильным потрясением оказался недавно выпущенный фильм «Мой любимый чемпион», в котором присутствуют сцены жестокого обращения с лошадью. Для создания одного «эффектного кадра» лошади перевязали ноги веревкой, чтобы заснять ее падение. Падение выглядит серьезно и крайне травмоопасно, — следует из заявления зоозащитницы.



По словам Василюк, видеоролик записал очевидец с трибун. На кадрах видно, что ноги коня перевязаны веревкой. Лошадь не могла оттолкнуться от земли, потому что двое человек натянули веревку во время отталкивания, после чего упали на землю — конь стал падать и пересилил их, передает StarHit.

В октябре прошлого года братьев Аскольда и Эдгарда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Поводом для этого послужил видеоролик с тренировок, который возмутил многих зоозащитников. Активисты написали обращения во всевозможные инстанции, требуя наказать артистов. Позже Эдгард ответил на эти обвинения.

Всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью во время соревнований. Конь 23-летней спортсменки закружился, за что Костыгова начала бить его по морде. Зрители начали кричали ей, чтобы девушка остановилась.