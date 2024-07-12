Стала известна дата выхода аниме по «Рику и Морти»

Adult Swim опубликовал полноценный трейлер аниме по «Рику и Морти». Помимо новых кадров, на которых можно увидеть Рика, Морти и события, в которые они попадут, озвучили дату премьеры аниме.

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Проект стартует 15 августа — в этот день выйдет первая серия аниме. Далее серии будут выходить раз в неделю, по четвергам.

Режиссёром проекта выступил Такаси Сано (известен как создатель «Башни Бога», принимал участие в постановке «Саги о Винланде», «Призрака в доспехах»). Сано рассказывал, что планирует адаптировать сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделить главное в тех историях и добавить уникальных японских идей.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.