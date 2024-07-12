В Госдуме призвали запустить новый нацпроект «Российский сериал»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разработать национальный проект «Российский сериал». Это позволит заменить турецкие и корейские проекты на телевидении отечественными, заявил он в беседе с RT.

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Сегодня российские зрители, по мнению парламентария, превращаются в массу, которая пережевывает любой зарубежный контент.

«Мы такое проходили, спасибо. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям», — считает Милонов.



Он призвал демонстрировать зарубежные сериалы в ограниченном количестве, отдавая им не более 2% эфирного времени, а отечественные проекты – поддерживать. В России, по мнению депутата, уже научились снимать качественные картины, просто их создатели нуждаются в спонсировании.

Напомним, он также назвал турецкие проекты «белибердой полнейшей», которые показывают ненастоящую жизнь. По его словам, у женщин, которые смотрят такие сериалы, создается ложный образ идеального турецкого мужчины, что не соответствует действительности.