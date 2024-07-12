Футбол и баскетбол с 2DROTS и ЦСКА, автограф-сессии с Овечкиным, Кириленко и Чаловым, а также финал ЕВРО — 13-14 июля в пространстве FONBASE на VK Fest

ERID| 2SDnjeK8qqC На один уикенд площадка станет одним из центров спортивного движа в рамках главного музыкального фестиваля страны 7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап пространство FONBASE. До 4 августа здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также превращается в зрительный зал для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов. 13 и 14 июля в «Лужниках» выдадутся особенно жаркими, ведь в эти дни здесь пройдет крупнейшее музыкальное событие года — VK Fest. FONBASE станет одним из эпицентров спортивной жизни на фестивале. В субботу днем здесь можно будет принять участие в баскетбольном турнире и выполнении специальных заданий у кольца вместе с 2DROTS, а вечером встретиться с легендарными Александром Овечкиным и Андреем Кириленко. Все воскресенье на базе пройдет футбольный турнир при участии 2DROTS, а вечером состоится презентация новой формы ЦСКА на сезон 2024-2025 и автограф-сессия Матвея Лукина и Мойзеса. Кроме, того весь день на базе будут выставлены Кубок УЕФА и FONBET Кубок России. Уикенд завершится на высокой ноте просмотром главного футбольного события года — финальной игры Чемпионата Европы между командами Испании и Англии. Доступ на все события на FONBASE в рамках VK Fest не требует регистрации, понадобится только билет на фестиваль.