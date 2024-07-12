Начались съемки четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти»

По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти». Даты выхода у него пока нет.

Сюжет сезона расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.

В режиссёрское кресло вернулся постановщик первых двух сезонов Кирилл Кузин. В числе продюсеров – Максим Филатов, Илья Бурец и Александр Плотников.

Главные роли в сезоне вновь исполнят Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков. Каст пополнят Аскар Ильясов, Роза Хайруллина и Ольга Макеева.