13 лучших фильмов и сериалов про волейбол, которые стоит посмотреть

Подборка для самых преданных поклонников этой игры

© Чемпионат.com

Режиссёры признаются, что снимать фильмы о спорте – особенно о командных играх – технически очень непросто. И задача создателей – не только сделать картину зрелищной, но и добавить эмоций и спортивного азарта.

«Дылды», Россия, 2019-2022 годы

Михаил Ковалёв – главный тренер столичного мужского волейбольного клуба – славится своим взрывным и неуживчивым характером. Он считает себя настоящей звездой и критично отзывается об успехах женских команд. По его мнению, волейбол – дело не девичье, и только парни могут показать зрелищную игру. Слова Ковалёва вызывают недовольство в федерации волейбола, и его увольняют. Безработный Михаил вынужден вернуться в родной провинциальный городок, где ему поручают шефство над местной женской волейбольной командой.

Говорят, что образ Михаила Ковалёва частично списан с заслуженного тренера по волейболу и главного тренера женской сборной СССР Николая Васильевича Карполя. Под его руководством наша сборная дважды становилась олимпийским чемпионом – в 1980 и 1988 годах.

Создатели очень ответственно подошли к съёмкам. В качестве консультанта была задействована Елена Зарубина – серебряный призёр Олимпиады-2004. Она и тренировала актрис перед началом съёмочного процесса. Для игровых сцен на площадку пригласили дублёров из студенческих команд.

«Чайки», Россия, 2022 год

А вот создатели другого сериала про волейбол не скрывают, что прототипом главного персонажа стал именно Николай Карполь. Его образ воплотил Михаил Пореченков. По сюжету главного героя – тренера Максима Тополя — за драку с судьёй дисквалифицируют. Тополь особо не переживает, он давно хотел уйти на покой и наслаждаться обычной жизнью без чемпионатов и гонок за победу.

Однажды ему предлагают возглавить женский волейбольный клуб из Калининграда, но Максим презрительно отмахивается. Его мнение меняется, когда в жизни Тополя появляется дочь-подросток, которую он не видел несколько лет. Чтобы получить опеку, он должен официально устроиться на работу в тот самый женский волейбольный клуб. Максиму предстоит поступиться своими принципами, найти общий язык с подопечными и сделать из них чемпионок.

«Сокрушительный удар», Южная Корея, 2021 год

Жанр: драматический сериал;

драматический сериал; Режиссёр: Ким Джин-ён;

Ким Джин-ён; Главные актёры: Сон Джэ-рим, Хван Сын-он, Ли Тхэ-хван;

Сон Джэ-рим, Хван Сын-он, Ли Тхэ-хван; Возрастные ограничения: 16+.

Дорама в двух сезонах рассказывает о жизни сначала школьной, а потом студенческой команды по волейболу. Главная героиня Кан Сэ Ра когда-то была подающей надежды волейболисткой, однако из-за травмы завершила профессиональную карьеру. Девушку ставят тренером школьной команды. Но у Кан личная неприязнь к главному игроку клуба, который в своё время помешал ей одержать победу в Кубке президента.

«Пляжный волейбол», Гонконг, 2011 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Тони Тан;

Тони Тан; Главные актёры: Джессика Си, Крисси Чау, Феникс Чоу;

Джессика Си, Крисси Чау, Феникс Чоу; Возрастные ограничения: 16+.

Две сестры-красавицы Рэйчел и Шарон работают официантками в небольшом ресторане своего дяди. Свободное время они проводят на пляже, играя в волейбол. Однажды дядя девушек получает уведомление – он должен закрыть свой ресторан, так как на месте пляжа будет построен огромный жилищный комплекс.

У Рэйчел и Шарон появляется шанс отстоять семейное заведение. Но для этого им нужно победить в местном турнире по волейболу. Волейболисткам-любительницам противостоят две сестры Натали и Софи – профессиональные спортсменки и дочки главы строительной корпорации.

«Всё, что у тебя есть», США, 2006 год

Жанр: мелодрама;

мелодрама; Режиссёр: Нима Барнетт;

Нима Барнетт; Главные актёры: Эдриэнн Байлон, Сара Райт, Сиара;

Эдриэнн Байлон, Сара Райт, Сиара; Возрастные ограничения: 16+.

Мать Габби Эспинозы — ведущего игрока школьного волейбольного клуба «Мадонны» — умерла, когда девочка была совсем маленькой. Габби воспитывал отец-пожарный, который стал для девушки примером. В результате трагедии он погибает во время тушения пожара в школе — по стечению обстоятельств в той, за которую выступают соперники «Мадонн» – команда «Фантомы». Участие в чемпионате и стремление к победе становятся для Габби целью и утешением.

«Король воздуха. Возвращение», Канада, 2003 год

Жанр: семейная комедия;

семейная комедия; Режиссёр: Майк Саутон;

Майк Саутон; Главные актёры: Даррен Дж. Бирч, Кристофер Бишоп, Тайлер Бойссонно;

Даррен Дж. Бирч, Кристофер Бишоп, Тайлер Бойссонно; Возрастные ограничения: 0+.

«Дисней» выпустил целую серию про самого спортивного пса Голливуда – золотистого ретривера Бадди. У четвероногого спортсмена в реальности очень интересная судьба. Он вёл бездомную жизнь на улице пока его не подобрал начинающий актёр и сценарист Кевин ДиЧикко. К удивлению нового хозяина, Бадди проявил невероятные спортивные таланты, которым позавидовал бы и человек. Кевин с псом бросали мяч в корзину на баскетбольной площадке заднего двора. И однажды ДиЧикко решил записать видеоролик и отправить на ТВ.

И уже в 1997 году на экраны вышел полнометражный фильм «Король воздуха», где Бадди становится членом школьной баскетбольной команды. Кстати, чтобы броски в кадре выглядели эффектнее, Кевин смазывал мяч оливковым маслом. Поэтому, когда ретривер пытался поймать мяч, он буквально отлетал от его носа.

В последующих сериях пёс играл в футбол (как в европейский, так и в американский) и бейсбол. «Король воздуха. Возвращение» стал пятой частью сериала о спортивных победах Бадди. На этот раз он попадает в волейбольную команду. Главная героиня – школьница Андреа — переживает из-за переезда лучшей подруги в Калифорнию. Даже появление нового соседа, симпатичного парня по имени Конор, не радует девушку. Однажды Конор предлагает соседке принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, где главным призом является поездка в Калифорнию. И, значит, у Андреа есть шанс снова увидеть близкую подругу. Естественно, самым ценным игроком и помощником становится чудо-пёс Бадди.

Кстати, Бадди стал отцом девятерых щенков – трое из них пошли по стопам знаменитого родителя-спортсмена.

«Сезон чудес», США, 2018 год

Фильм основан на реальных событиях. 17-летняя Кэролайн Фаунд была звёздным капитаном школьной команды Iowa City West High School. Белокурую красавицу обожали поклонники, коллеги по клубу, одноклассники. Мало кто знал, что с виду жизнерадостная девушка переживала личную драму.

Её маме Элин диагностировали рак в последней стадии, и женщине оставалось жить считаные недели. Но Кэролайн ушла из жизни раньше. В 2011 году во время поездки на мопеде девушка потеряла управление и врезалась в столб. Кэролайн погибла на месте. Убитая горем команда едва нашла в себе силы начать соревнования в грядущем чемпионате. Лучшая подруга погибшего капитана Кэти Бреснахан долго отказывалась занять её место. Но выбора не было.

«Наша команда стала почти неразлучна со дня аварии. Каждую ночь мы были вместе. Мы и сейчас остаёмся лучшими подругами. Трагедия дала нам понять, как мы важны друг для друга», — вспоминает реальная Кэти, которая стала впоследствии тренером волейбольной команды.



Отец Кэролайн Эрни Фаунд через две недели после смерти дочери похоронил жену Элин. Игры команды, где когда-то играла его дочь, стали для мужчины спасением. Эрни не пропустил ни одного соревнования.

«Девушки с мячиками», Франция, Бельгия, 2018 год

Жанр: комедия, ужасы;

комедия, ужасы; Режиссёр: Оливье Афонсо;

Оливье Афонсо; Главные актёры: Дани Вериссимо, Дени Лаван, Энн-Соленн Хатте, Манон Азем;

Дани Вериссимо, Дени Лаван, Энн-Соленн Хатте, Манон Азем; Возрастные ограничения: 18+.

Из-за поломки школьного автобуса женская волейбольная команда оказывается в лесных дебрях. Мобильная связь не работает, рядом ни души. Ну, почти. В окрестностях орудует банда маньяков, которые открывают сезон кровавой охоты на девушек. Спортсменкам на деле предстоит показать, что такое командный дух. И безумцы-охотники скоро поймут, что не на тех напали.

«Фактор удара», США, 2008 год

Жанр: триллер;

триллер; Режиссёр: Хэйли Клоук;

Хэйли Клоук; Главные актёры: Брайан Остин Грин, Мелисса Келлер, Кайла Юэлл;

Брайан Остин Грин, Мелисса Келлер, Кайла Юэлл; Возрастные ограничения: 18+.

Красотка Келли Райс в одночасье стала знаменитой, она победила во всех соревнованиях по пляжному волейболу. Фотосъёмки для журналов, автографы, толпы поклонников – к такому повороту Келли не была готова. Однажды она знакомится с симпатичным спортивным журналистом Холденом. У Келли и Холдена завязывается роман и вроде всё хорошо складывается. Но девушка замечает, что с появлением в её жизни парня начинают происходить странные и пугающие события. Вскоре героиня понимает, что Холден никакой не репортёр, а безумный фанат, объектом преследования которого стала именно Келли.

«Женская волейбольная сборная», Китай, Гонконг, 2020 год

Жанр: биографическая драма;

биографическая драма; Режиссёр: Питер Чан;

Питер Чан; Главные актёры: Гун Ли, Хуан Бо, У Ган;

Гун Ли, Хуан Бо, У Ган; Возрастные ограничения: 16+.

Биографический фильм о легендарной волейболистке Лан Пин. Она стала первым человеком в истории волейбола, выигравшим Олимпиаду как в качестве игрока (в 1984 году), так и в качестве тренера (китайская сборная под её руководством победила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году).

Лан прошла сложный путь, доказывая, что достойна играть в сборной страны. Долгое время ей пришлось сидеть на скамейке запасных. Главный тренер не видел в девушке потенциала и, чтобы отвязаться от настойчивой волейболистки, поставил ей ультиматум – пока она не сможет сделать приседание со 100-килограммовой штангой, игры ей не видать. Уже через два года Лан Пин привела команду к первой золотой медали на чемпионатах мира.

«Зелёный луч», США, 2008 год

Жанр: мелодрама;

мелодрама; Режиссёр: Пол Нихипали;

Пол Нихипали; Главные актёры: Дэвид Чэрвет, Торри ДеВито, Кристин Каваллари;

Дэвид Чэрвет, Торри ДеВито, Кристин Каваллари; Возрастные ограничения: 16+.

Фильм стал режиссёрским дебютом продюсера Пола Нихипали. Он не понаслышке знаком со спортивной культурой и её изнанкой. Пол в прошлом двукратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в составе волейбольной команды Калифорнийского университета Пол трижды становился чемпионом страны, а также играл за сборную США.

Главный герой фильма Кэмерон Дэй – 30-летний баскетболист, так и не добившийся на спортивном профессиональном поприще желаемой славы. Жалея о потерянном времени, Кэмерон готов был пуститься во все тяжкие, если бы не встреча с прекрасной Мией. Девушка играет в пляжный волейбол и уговаривает Кэмерона попытать свои силы в этом виде спорта. И у бывшего баскетболиста появляется шанс воплотить свою мечту и стать знаменитым.

«Путь к медалям», Япония, СССР, 1980 год

В фильме рассказывается о судьбе двух волейболисток — советской спортсменки Тани Карповой и японки Мэгуми Мики. Обе влюблены в этот вид спорта и мечтают когда-нибудь взойти на высшую ступень пьедестала. Каждой из девочек предстоит пройти трудный путь и пережить личные и профессиональные трагедии. Мэгуми теряет родителей и остается сиротой. Опекунство над ней оформляет тренер школьной команды. Из-за ошибки Тани сборная СССР проигрывает сборной Кубы, и девушка в расстроенных чувствах решает бросить спорт. Накануне Олимпиады-1980 в Москве Таня и Мэгуми встречаются и понимают, как схожи их судьбы. Спортсменки становятся не только подругами, но и мотиваторами друг для друга – обе находят в себе силы, чтобы уверенно идти к победе.

«Переход подачи», США, 1990 год

Жанр: мелодрама;

мелодрама; Режиссёр: Питер Израелсон;

Питер Израелсон; Главные актёры: Си Томас Хауэлл, Питер Хортон, Кортни Торн-Смит;

Си Томас Хауэлл, Питер Хортон, Кортни Торн-Смит; Возрастные ограничения: 16+.

Монро – студент юридического колледжа приезжает в Калифорнию на подработку. Он должен помогать своему дяде доставлять уведомления о выселении задержавшим оплату аренды квартирантам. Одним из неплательщиков оказывается Зак – бывший «Король пляжа», чемпион по пляжному волейболу. Вместо того чтобы выдворить Зака, Монро решает вместе с ним принять участие в турнире с приличным призовым фондом.

Кстати, в комедии снялась целая череда звёздных игроков в пляжный волейбол. Это пятикратный чемпион мира Рэнди Стоклос (он играет действующего «Короля пляжа»), который первым в истории этого вида спорта заработал $ 1 млн в качестве призовых. Синджин Смит — партнёр Стоклоса по игре и первый волейболист, выигравший 100 турниров за карьеру. Кент Стеффес, введённый в Зал славы волейбола США как лучший пляжный игрок всех времён. А ещё двукратный олимпийский чемпион Стив Тиммонс и пятикратный чемпион Manhattan Beach Open Майкл Додд.