В ГД предложили создать "народный" совет по отбору национальных фильмов

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением создать в Фонде кино "народный" экспертный совет по отбору национальных фильмов.

© РИА Новости

"Мнение родителей должно иметь значение. Направила обращение вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой с предложением создать в Фонде кино "народный" экспертный совет по отбору национальных фильмов", - написала Анна Кузнецова в своём Telegram-канале.



Она напомнила, что Фонд кино - один из главных источников поддержки производства фильмов в России: по итогам 2023 года из десяти фильмов, которые собрали в России больше всего зрителей, шесть были поддержаны фондом.

"Важно, чтобы такое массовое отечественное кино транслировало положительные образы семьи, традиционные ценности в соответствии с указом президента 809 и с запросом общества", - подчеркнула Кузнецова.



По ее мнению, при отборе фильмов, претендующих на господдержку, нужно учитывать мнение не только представителей киноиндустрии, но и зрителей, и родителей.

Письмо она направила, посмотрев документальный фильм "Мамино Письмо" вместе с его создателями Борисом Корчевниковым и Андреем Феофановым.

"И слезы, и воспоминания нахлынули враз", - написала вице-спикер.



Она вспомнила, как много лет назад встречала женщин, решившихся на аборт, но после разговора передумавших. А спустя время приходила смс "мой ребёнок сегодня пошел"...

Анна Кузнецова считает, что надо вести разговор о главном - о счастье, и о том, с чем столкнутся будущие родители - пока об этом говорят непростительно мало.

И Россия, подняв флаг традиционных ценностей, должна "формировать правильную среду".