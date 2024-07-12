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«Раньше такого у нас не было». Продюсер назвал уникальную деталь съёмок фильма об Ф-1

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер поделился подробностями съёмок фильма о Формуле-1. Производство ленты началось в 2023 году. Съёмки продолжались на недавнем Гран-при Великобритании. Главную роль в картине играет актёр Брэд Питт.

Продюсер назвал уникальную деталь съемок фильма об Ф-1
© Чемпионат.com
«В нашем распоряжении есть 14 камер, которые мы можем устанавливать на автомобиль. Эти камеры меньше, чем те, что мы использовали во время съёмок фильма «Топ Ган: Мэверик». При этом они мобильны, могут двигаться и поворачиваться, чего у нас раньше никогда не было. Технологии очень сильно скакнули вперёд», — приводит слова Брукхаймера пресс-служба Формулы-1.
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