Продюсер назвал уникальную деталь съемок фильма об Ф-1

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер поделился подробностями съёмок фильма о Формуле-1. Производство ленты началось в 2023 году. Съёмки продолжались на недавнем Гран-при Великобритании. Главную роль в картине играет актёр Брэд Питт.

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