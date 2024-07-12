О Мохаммеде Али снимут первый авторизованный сериал

Сериал «Величайший» (The Greatest), посвященный Мохаммеду Али, запустил в производство видеосервис Amazon Prime Video. Как сообщает Deadline, образ легендарного боксера воплотит Джаален Бест, а исполнительными продюсерами проекта стали Майкл Б.Джордан с его компанией Outlier Society, Бен Уоткинс («Черная метка», «Кросс»), который также выступит в качестве шоураннера, и Джош Уэйкли, который провел годы, работая над «Величайшим», защитив права на историю жизни Али и принеся проект на Amazon.

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«Величайший» считается первым авторизованным сценарием о жизни Мохаммеда Али, написанным с одобрения его наследников, в частности, вдовы Лонни Али, которая также станет сопродюсером сериала. В нем будут представлены определяющие моменты в жизни и карьере знаменитого спортсмена – как на ринге, так и за его пределами. Как те, что были хорошо задокументированы, так и те, которые неизвестны широкой публике.

- Мир помнит икону, но «Величайший» - это история о мужчине, муже, отце, брате и сыне, - сообщается в пресс-релизе. - Это была давняя мечта – рассказать замечательную историю жизни Али в телесериале, который является единственным способом по-настоящему передать его величие, и я благодарен Лонни и всей команде, которые также разделяют мою страсть к тому, чтобы «Величайший» был показан на экране, — говорит Уэйкли.



Джаален Бест – актер и модель, снимался в сериалах «Частный детектив Магнум», «Американские истории ужасов» и «Всеамериканский: Возвращение домой». Это будет его первая главная роль.

- Какая большая честь и привилегия играть моего героя и героя для многих, - заявил Джаален в соцсетях. - Спасибо семье Али за доверие и огромная благодарность невероятным продюсерам, сценаристам и всем, кто участвовал в том, чтобы это произошло. Не могу дождаться, чтобы воплотить эту историю в жизнь и поделиться ею с миром. Давайте творить историю. - Я очень рада продюсировать «Величайшего» вместе с Беном Уоткинсом, который уловил суть и нюансы личности Мухаммеда, — рассказала Лонни Али. - В Джаалене Бесте мы обнаружили душевную жемчужину. Он такой талантливый молодой человек, который не только олицетворяет Мохаммеда, но и излучает его стойкость, смелость, харизму и уверенность.



Мохаммед появлялся на экране в образе самого себя в фильме «Величайший» 1977 года. Он был также героем двух фильмов 2000 года «На вершине мира: История Мохаммеда Али» (где его сыграл Терренс Ховард) и «Али: американский герой» (где его сыграл Дэвид Рэмси). В художественном биографическом фильме 2001 года «Али» Майкла Манна его сыграл Уилл Смит, а в оригинальном фильме Amazon Prime 2020 года «Одна ночь в Майами» - Элай Гори.