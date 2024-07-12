Вышли новые эпизоды сериала для школьников «Научная фантастика»

Четыре свежих эпизода нового научно-популярного проекта Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького «Научная фантастика» вышли 11 июля в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе киностудии ВКонтакте. Познавательный сериал, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), рассказывает о возможном будущем планеты и человека в самых невероятных ситуациях.

© Постер

Что случится, если на Землю упадет астероид? А что будет, если люди научатся менять свои размеры? Сможем ли мы жить на Марсе? И каким будет мир, если в нем появятся зомби? На вопросы двух юных героев Насти и Тимофея отвечает КЛИО – Капсула Линейной Имитации Окружения. Её нейросеть способна максимально реалистично моделировать самые фантастичные миры на основе имеющихся научных данных. В новых сериях зрители узнают, почему смертоносный астероид необязательно взрывать, каким образом уменьшение в сто раз повысит аппетит, какой дом лучше строить на Красной планете и по какой причине оживить мертвых невозможно.

По сюжету школьники путешествуют внутри капсулы по сгенерированным реальностям. Чтобы это стало возможным, при создании сериала использовали современные технологии VFX и дополненной реальности. Для этого в павильоне виртуального продакшена «55.8 Виртуальная студия Горького» выстроили декорации на фоне больших светодиодных экранов.

В первом сезоне будет 16 эпизодов длительностью 8-10 минут. Каждый четверг в июле будет выходить по четыре серии.