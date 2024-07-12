Стала известна дата выхода фильма «Плохие парни до конца» в цифровых сервисах

Sony Pictures раскрыла дату выхода фильма «Плохие парни до конца» в цифровых сервисах. Картину можно будет посмотреть в онлайне 23 июля на Amazon Prime и других стримингах с русскими субтитрами.

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Таким образом, четвёртая часть знаменитой серии боевиков доберётся до стримингов спустя 45 суток после проката в кинотеатрах. За чуть больше месяца сборов картина заработала более $ 360 млн, став вторым самым кассовым фильмом во франшизе, уступая лишь третьей части. Ленту показывали в том числе и в России — неофициальными способами.

Режиссёрами «Плохих парней 4» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшим в 2020 году.