Какую программу представят на анимационном фестивале в Альметьевске

Генеральный продюсер Всероссийского фестиваля анимационного кино в Альметьевске Розалин Каримов заявил, что в этом году для зрителей подготовят расширенную программу.

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«Мы делаем образовательный блок для молодёжи фестиваля, у них будет возможность в течение трёх дней посетить интенсив в области анимации и кино, где они познакомятся с ярчайшими представителями индустрии, узнают секреты мастерства создания анимации», — сказал он в беседе с НСН.



По его словам, также участники интенсива попробуют создать с приглашёнными специалистами три короткометражных фильма с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, предусмотрен большой блок дискуссионной площадки.

Фестиваль будет проходить с 17 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля пройдёт фестиваль нового российского кино «Горький fest».