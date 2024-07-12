Вышел трейлер второго сезона «Разделения»

Apple TV+ опубликовала тизер-трейлер второго сезона научно-фантастического сериала "Разделение".

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Исполнительным продюсером стал Бен Стиллер, который также выступил режиссером пяти серий в новом сезоне.

По сюжету руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников - "процедуру разделения", отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.

В ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн, Майкл Чернус, Джон Туртурро, Кристофер Уокен и другие.

К актерскому составу во 2-м сезоне также присоединятся: Гвендолин Кристи, Мерритт Уивер, Робби Бенсон, Боб Бэлабан, Олафур Дарри Олафссон, Джон Ноубл и Алиа Шокат.

Премьера состоится 17 января 2025 года на Apple TV+.