Paramount Pictures поставила свой рекорд с помощью трейлера «Гладиатора 2»

9 июля студия Paramount Pictures выпустила трейлер «Гладиатора 2» — продолжения культового фильма с Расселом Кроу, получившего пять «Оскаров». Фильм расскажет историю гладиатора Луция, которого сыграл ирландский актёр Пол Мескаль.

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Как сообщает издание Deadline, ролик оказался невероятно популярен. За несколько дней трейлер собрал более 180 млн просмотров — сюда входят показатели на YouTube, TikTok, X (ранее Twitter) и других площадках. По этому показателю «Гладиатор 2» обошёл даже сверхуспешную ленту «Топ Ган: Мэверик», которая собрала в прокате более $ 1,5 млрд.

Аналитики тем временем предрекают картине очень высокие сборы благодаря вниманию аудитории. Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября, а до США фильм доберётся 22-го числа.