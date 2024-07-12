Опубликован эксклюзивный отрывок из фильма «Хранители пяти королевств»

Когда вы думаете о вампирах, что первым приходит на ум? Может, Эдвард Каллен из «Сумерек» или классический Дракула? Поверьте, они бывают самые разные, и в каждом из волшебных миров они свои.

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В новом эксклюзивном отрывке фильма «Хранители пяти королевств», которым с Тлум.Ру поделилась кинокомпания Централ Партнершип, герои сталкиваются с Прыгающими вампирами — таких вы точно ещё не видели.

О чём речь?

Напомним, о чём рассказывает фэнтези-приключение «Хранители пяти королевств». Пэтси и её дедушка наслаждались спокойной жизнью в уютном маленьком городке, пока однажды судьба не свела их с древней реликвией. Этот загадочный артефакт перенёс их, а также их друзей, в мир волшебства, где обитают удивительные существа. В этом мире героев ждут опасные испытания: столкновения с монстрами, кознями злой колдуньи, жаждущей завладеть ключом к пяти королевствам и уничтожить всё вокруг, ну и спасение мира, конечно же.

В эксклюзивном отрывке из фильма герои сталкиваются с опасными монстрами — Прыгающими вампирами. Это не обычные вампиры, ведь они умеют скакать так высоко, что перепрыгивают деревья. Как же с ними бороться? Никак — так что придётся скрываться, ведь людей они распознают по их дыханию.

Уже успели испугаться? В фильме показали не только Прыгающих вампиров, но и других существ, и, конечно же, магию. «Хранители пяти королевств» уже в кино!