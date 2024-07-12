Победившая в Каннах «Анора» с российскими актерами получила дату премьеры в РФ

Победитель 77-го Каннского кинофестиваля - романтическая мелодрама "Анора" выйдет в российский прокат 17 октября, на день раньше мирового релиза.

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Режиссер и автор сценария фильма - Шон Бэйкер.

Сюжет разворачивается вокруг молодой стриптизерши из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

В ролях - Майки Мэдисон, Марк Эдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян и Ваче Товмасян.