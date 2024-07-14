Звезда фильма «Мой любимый чемпион» прокомментировала опасные кадры с конем

Актриса Коростышевская прокомментировала опасный трюк с конем на съемках. Об этом стало известно «Страстям» из соцсетей знаменитости.

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Актриса Василиса Коростышевская сыграла главную роль в нашумевшей картине «Мой любимый чемпион». Напомним, общественность возмутила сцена из фильма, на которой лошадь в момент преодоления препятствия намеренно тянут веревками вниз. На кадрах, выложенных в Сети, животное приземляется на шею. Многие попросили привлечь съемочную группу фильма к ответственности за жестокое обращение с животным.

Василисе Коростышевской пришлось отвечать на претензии подписчиков в соцсетях. Она рассказала, что во время осуществления опасного трюка ее не было на съемочной площадке.

«К сожалению у меня не было возможности узнать о здоровье лошади по окончании съемочного периода, но по завершении съемок сцены (я ушла с площадки во время ее осуществления), я узнавала у каскадеров о самочувствии коня. Мне ответили, что конь в порядке», — рассказала она.



При этом актриса заявила, что она не имеет никакого отношения к сценарию фильма или к каскадерским постановкам.

«Хочу напомнить, что я актриса, а не постановщик трюков или кто-либо еще. Свою работу я сделала, хорошо или плохо — судить не мне. За чужую работу я не могу нести ответственность, так как никакого влияния на нее не имею. Садизм и насилие я не приемлю по отношению к кому бы то ни было», — добавила она.



Ранее мы писали о том, что «Ветераны России» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за фильма «Мой любимый чемпион».