Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в фильме "Почему ты меня не любишь?"

Американская актриса Дженнифер Лоуренс исполнит главную роль в фильме "Почему ты меня не любишь?", об этом сообщает Hollywood Reporter.

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Производством чёрной комедии с научно-фантастическим уклоном занимается студия А24, сценарий разрабатывает Роберт Функе. Лоуренс будет продюсером вместе с Ари Астером, режиссёром "Солнцестояния" и "Реинкарнации".

Это адаптация одноимённого графического романа Пола Б. Рэйни, вышедшего в 2023 году.

Сюжет разворачивается вокруг несчастной супружеской пары, которая борется за свою личную и профессиональную жизнь, пока не осознает, что их реальность вовсе не такая, какой кажется.

Дата релиза и актёрский состав пока неизвестен.