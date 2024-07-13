Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в фильме "Почему ты меня не любишь?"
Американская актриса Дженнифер Лоуренс исполнит главную роль в фильме "Почему ты меня не любишь?", об этом сообщает Hollywood Reporter.
Производством чёрной комедии с научно-фантастическим уклоном занимается студия А24, сценарий разрабатывает Роберт Функе. Лоуренс будет продюсером вместе с Ари Астером, режиссёром "Солнцестояния" и "Реинкарнации".
Это адаптация одноимённого графического романа Пола Б. Рэйни, вышедшего в 2023 году.
Сюжет разворачивается вокруг несчастной супружеской пары, которая борется за свою личную и профессиональную жизнь, пока не осознает, что их реальность вовсе не такая, какой кажется.
Дата релиза и актёрский состав пока неизвестен.