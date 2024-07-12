Анимационный фильм «Шрек» стал культовым не только благодаря своему юмору и оригинальному сюжету, но и ярким персонажам. Среди них особое место занимает антагонист – Лорд Фаркуад. Этот низкорослый правитель с манией величия запомнился зрителям своей гротескностью и комичностью.

Однако мало кто задумывается о том, откуда создатели фильма черпали вдохновение для этого персонажа.

Наиболее распространенная версия связывает образ Лорда Фаркуада с Майклом Айснером, который в то время был генеральным директором компании Disney.

Айснер долгое время занимал пост председателя компании Disney, в то время как Катценберг работал там продюсером. Между ними возникли серьезные разногласия, которые в итоге привели к тому, что Катценберг покинул Disney. Однако он не ушел из индустрии совсем, а основал собственную анимационную студию – DreamWorks.

История дома, которым вдохновились создатели мультфильма «Вверх»

Именно в DreamWorks и был создан «Шрек». Многие считают, что Катценберг, все еще переживавший конфликт с бывшим боссом, решил отомстить ему творческим способом. Так появился персонаж Лорда Фаркуада.