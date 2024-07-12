Опубликовано расписание выхода серий сериала «Санни» про андроида в Японии

Расписание выхода серий сериала «Санни» про андроида в Японии от Apple
10 июля в онлайн-кинотеатре Apple TV+ стартовал фантастический сериал «Санни» с Рашидой Джонс. Шоу рассказывает историю американки Сьюзи, которая уезжает в Киото и выходит замуж за японца. Однажды её муж и сын пропадают после таинственной авиакатастрофы, и Сьюзи пытается справиться с тяжёлым горем. Для этого ей дарят умного робота Санни, которого якобы сделал её муж — с его помощью девушка узнаёт темные тайны своего супруга и выясняет, что же случилось с её семьёй.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — первые две серии вышли в день премьеры. Остальные будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 4 сентября.
Расписание выхода сериала «Санни» в России
- 1-я серия — 10 июля
- 2-я серия — 10 июля
- 3-я серия — 17 июля
- 4-я серия — 24 июля
- 5-я серия — 31 июля
- 6-я серия — 7 августа
- 7-я серия — 14 августа
- 8-я серия — 21 августа
- 9-я серия — 28 августа
- 10-я серия — 4 сентября