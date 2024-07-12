Опубликовано расписание выхода серий сериала «Санни» про андроида в Японии

10 июля в онлайн-кинотеатре Apple TV+ стартовал фантастический сериал «Санни» с Рашидой Джонс. Шоу рассказывает историю американки Сьюзи, которая уезжает в Киото и выходит замуж за японца. Однажды её муж и сын пропадают после таинственной авиакатастрофы, и Сьюзи пытается справиться с тяжёлым горем. Для этого ей дарят умного робота Санни, которого якобы сделал её муж — с его помощью девушка узнаёт темные тайны своего супруга и выясняет, что же случилось с её семьёй.

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В первый сезон войдёт 10 эпизодов — первые две серии вышли в день премьеры. Остальные будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 4 сентября.

Расписание выхода сериала «Санни» в России