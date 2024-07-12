Стала известна программа фестиваля нового российского кино «Горький fest»

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» снова в Нижнем Новгороде. В этом году он пройдет уже восьмой раз подряд — с 12 по 18 июля. Чем порадуют киноманов организаторы и что нового представят в этот раз, разбиралась редакция сайта pravda-nn.ru.

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Сказки во главе всего

В этом году фестиваль пройдет на 60 площадках — при этом не только в Нижнем Новгороде, но и других городах региона — Выксе, Семенове, Кстове, Городце, Дзержинске, Лыскове, Сергаче, Починках, Балахне, Павлове, на Бору и др.

Основной темой этого года станут сказки. Со слов организаторов фестиваля, жанр возрождается в последние годы и пользуется популярностью среди отечественных режиссеров. На фестивале 2024 года он предстанет перед зрителями во всем масштабе — от полноценных сказок для детей до фильмов с фантастическими элементами для взрослых.

Всего в конкурсной программе представят 17 фильмов. Это как полнометражные, так и короткометражные игровые и неигровые картины.

«Горький fest» — это один из немногих российских фестивалей, на которые всегда очереди в кино. И нет ни одного сеанса, где бы был пустой зал», — подчеркнул на пресс-конференции фестиваля в июне замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.



Кинопрограмма

Открывать фестиваль будет фильм «Тополиный пух», в котором главные роли сыграли Антон Лапенко и Аглая Тарасова. Картина расскажет историю жителей маленького провинциального городка, которых судьба сведёт вместе во время празднования Дня города и концерта группы «Иванушки International».

В список короткометражных игровых фильмов вошли драма «Слишком хорошая Анна» Яны Климовой-Юсуповой с Ренатой Пиотровски и Агатой Муцениеце в главных ролях, фантастическое «Поле» Серафима Чихладзе о связи с внеземными силами, антиутопия «Мусор» Алексея Митягина из Перми, триллер «Невесомое» Андрея Огородникова из Марий Эл, драмеди «АТЫКУДА» Ксении Андриановой с Александром Алябьевым, Романом Маякиным, Даниилом Воробьевым и Никитой Ефремовым по сценарию Паулины Андреевой и Евгения Сангаджиева, якутская «Тарбаса» Никиты Давыдова, а также ленты «Зверек» Ирины Прохоровой, «Побег» Олега Шашкова, «Белая лошадка» Даши Лихой и «Это какой-то булщит, бро» Димы Теплова.

В лист полнометражных игровых фильмов попали «Ячейка общества» Алены Званцовой, «Король Лир» Сергея Потапова, а также экспериментальные ленты «Я тебя слышу» Вахтанга Жоржолиани и «Рэдрам» Ирины Эстерлис.

Представлены в конкурсе и документальные полнометражные фильмы — «Против ветра» Татьяны Соболевой о борьбе с экологической катастрофой в Ногайской степи на севере Дагестана, постепенно превращающейся в бескрайнюю пустыню, «Рейв внутри» Виталия Афанасьева и короткометражный док «Там, где наш дом: Хакасия» Владимира Тарасова и Дмитриия Квашина — сиквел альманаха «Там, где наш дом», рассказывающий о неординарных людях из регионов с разными профессиями, взглядами и культурой, но сходящиеся в бескрайней любви к месту, где они выросли и живут.

На закрытии фестиваля представят короткометражную ленту «Русалочка» Даши Чаруши — это вариация на тему продолжения известной сказки Ганса Христиана Андерсена, в которой сыграли главные роли Светлана Бондарчук и Максим Стоянов.

Расписание

Фестиваль будет идти на протяжении семи дней — с 12 по 18 июля. Все эти дни будут транслироваться конкурсные фильмы, также пройдут лекции и мастер-классы. Главными площадками станут Нижегородский театр драмы имени Горького, Летний кинотеатр, культурный центр «Рекорд» и Губернаторский сад. Также трансляции фильмов запланированы на стадионе «Нижний Новгород» и в пакгаузах — там представят картины внеконкурсной программы, среди них — «Последний богатырь» (6+), «Брат» (18+), «Мастер и Маргарита» (16+) и др.

Фестиваль откроется Красной дорожкой у театра драмы в Нижнем Новгороде 12 июля. Там же представят фильм открытия «Тополиный пух». Закрытие киномероприятия состоится также на площадке театра драмы 18 июля. В конце зрителям покажут фильм «Русалочка».

Почетными гостями в этом году станут Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Екатерина Климова, Денис Шведов, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Андрей Золотарев, Жора Крыжовников, Рубен Дишдишян, Алексей Герман мл., Елена Окопная, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин, Владимир Хотиненко, Юрий Коробейников, Максим Стоянов, Лянка Грыу, Юлия Хлынина, Слава Копейкин, Валери Зоидова и многие другие.

Деловая программа

В рамках фестиваля запланированы дискуссии со специалистами киноидустрии. Так, в отеле Sheraton пройдет обсуждение «Время сказок: откуда взялся и как долго продлится сказочный тренд» (12 июля), панель «Сказка: завтра. Презентации новых фильмов-сказок» (13 июля) и дискуссия «Кино в Нижнем Новгороде» (16 июля).

Образовательная программа

В рамках образовательной программы спикеры поговорят о сказках и сказочном. Главными темами станут драматургия современных фильмов-сказок, особенности адаптации сказочных сюжетов, трансформационное путешествие героя по Проппу и жанровая условность.

В центре культуры «Рекорд» пройдут мастер-классы Юрия Коробейникова «Жанр и визуальное решение фильма» (13 июля), Александра Архипова «Как создать увлекательную киносказку» (14 июля), Андрея Золотарёва «Сказочные приемы и кинодраматургия» (16 июля), а также диалог Любови Мульменко и Василия Степанова «О границах реального и условного в кино» (17 июля).

Горький fest проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Он направлен на показ развития киноязыка и трансформации классических форм, демонстрацию современному зрителю действующих лиц российского кинематографа, а также на объединение местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества.

Посещение фестиваля «Горький fest» бесплатно, однако необходима регистрация на каждый фильм и мероприятие из деловой и образовательной программ. С конкретными показами фильмов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

16+

Подробнее о событийной программе на лето-2024 в Нижнем Новгороде читайте в специальном материале.

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