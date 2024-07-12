Фонд кино окажет поддержку чуть менее 100 кинозалам в России

Фонд кино окажет поддержку 93 кинозалам в населенных пунктах 37 субъектов РФ, численность которых составляет до 500 тыс. человек, в оснащении современным цифровым оборудованием. Об этом сообщается на сайте фонда.

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"По результатам осуществленной Фондом кино процедуры отбора на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тысяч человек, к оказанию поддержки с целью оснащения современным цифровым оборудованием утверждены 93 кинозала из 37 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.



В частности, современное оборудование получат пять кинотеатров в Донецкой Народной Республике и три в Луганской Народной Республике.