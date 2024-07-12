Стал известен главный актерский состав нового сериала от Netflix «Варварство»

Сэм Клафлин («Дейзи Джонс и The Six») и Патрик Стюарт («Люди Икс») исполнят главные роли в сериале Netflix «Варварство» (Barbaric). Как сообщает Deadline, проект является экранизацией популярного одноименного комикса издательства Vault, опубликованного в 2021 году и созданного писателем Майклом Моречи и художником Натаном Гуденом. Сценарий написал Шелдон Тёрнер («Мне бы в небо», «Всё или ничего»), режиссер еще не назначен, но переговоры ведутся с Майклом Бэем («Остров», «Трансформеры», «Призрачная шестёрка»), для которого этот сериал может стать дебютом на телевидении.

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«Варварство» описывается как «Дэдпул» встречается с «Игрой престолов», где сочетаются гонзо-насилие и юмор. Действие разворачивается в средневековом фэнтезийном мире, где главный герой Оуэн (Клафлин) – варвар, проклятый поступать правильно – и говорящий и сексуально озабоченный топор (его озвучит Стюарт) объединяются и отправляются в путешествие, чтобы противостоять великому злу.