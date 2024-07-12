Опубликован трейлер мини-сериала «Три женщины»

Трейлер мини-сериала «Три женщины» (Three Women) обнародовал 11 июля 2024 года онлайн-кинотеатр Starz. Главные роли в нем исполнили Шейлин Вудли, Бетти Гилпин, Деванда Уайз и Габриэль Криви, а также снялись Блэр Андервуд, Джейсон Ральф, Блэр Редфорд, Хезер Голденхерш, Брайан Ф. О’Бирн, Джон Патрик Амедори и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Три женщины"

По сюжету, писательница Джиа (Вудли), скорбящая о потере своей семьи, отправляется в путешествие по Америке на автомобиле, чтобы встретиться с тремя женщинами и убедить их рассказать своим травмирующие истории любовных отношений, изменившие их жизнь.

Лина (Гилпин) - домохозяйка из пригорода Индианы, после десяти лет бесстрастного браке заводит роман, который быстро становится всепоглощающим. Слоан (Уайз) - гламурная бизнес-вумен с северо-востока состоит в открытом открытом браке с Ричардом (Андервуд), пока два новых сексуальных незнакомца не угрожают их вдохновляющей истории любви. Мэгги (Криви) - студентка из Северной Дакоты обвинят своего женатого учителя английского языка (Ральф) в неуместных отношениях.

"Эти три женщины имели смелость полагать, что заслуживают большего, — говорит Джиа за кадром. - Больше, чем мне хотелось рассказывать их истории, мне хотелось услышать их самой."



«Три женщины» сняты по роману Лизы Таддео, которая писала книгу десять лет на основе реальных историй и стала сопродюсером сериала вместе с шоураннером Лаурой Изон («Карточный домик», «Самый громкий голос»).

Премьера состоится на Starz 13 сентября.