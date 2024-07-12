Вышел трейлер фильма «Любовь зла» с Никитой Кологривым

Первый трейлер фильма «Любовь зла» представила 12 июля 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». Главные роли в комедии режиссеров Дениса Гуляра и Гайка Асатряна исполнили Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова, Илья Хвостиков и др. Продюсерами стали Сарик и Гевонд Андреасян.

© Кадр из трейлера фильма "Любовь зла"

По сюжету, харизматичный вор-домушник Максим (Кологривый) попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева (Ковальчук): она пытается сжечь всё, что напоминает о женихе-предателе (Власкин), и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем, в результате надолго застревает в квартире, где ему предстоит познакомиться с тем самым женихом, подругами Евы, ее родителями и пережить массу неловких ситуаций.

В российский прокат «Любовь зла» выйдет 12 сентября.