Сериал «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом продлили на второй сезон

Компания Apple объявила о продлении сериала «Презумпция невиновности». Это произошло за 12 дней до выхода финальной серии, релиз которой состоится 24 июля в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

© Чемпионат.com

Таким образом, в Apple остались довольны показателями своего нового детективного проекта, главную роль в котором исполняет Джейк Джилленхол. Хотя бы примерной даты выхода, актёрского состава и других подробностей у продолжения пока нет.

Сериал «Презумпция невиновности» основан на одноимённом бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, который рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.