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«Головоломка 2» стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории

12 июля сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,275 млрд. Новая работа Pixar обошла в прокате «Холодное сердце» и заняла третью строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

«Головоломка 2» стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории
© Чемпионат.com

Сейчас «Головоломка 2» отстаёт лишь от двух анимационных произведений: «Братьев Супер Марио в кино» и «Холодного сердца 2». Однако по итогам ближайших выходных ситуация может измениться.

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории

  1. «Холодное сердце 2» — $ 1,451 млрд;
  2. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,361 млрд;
  3. «Головоломка 2» — $ 1,275 млрд;
  4. «Холодное сердце» — $ 1,274 млрд;
  5. «Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера ленты состоялась 14 июня.

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