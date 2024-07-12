«Головоломка 2» стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории

12 июля сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,275 млрд. Новая работа Pixar обошла в прокате «Холодное сердце» и заняла третью строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

© Чемпионат.com

Сейчас «Головоломка 2» отстаёт лишь от двух анимационных произведений: «Братьев Супер Марио в кино» и «Холодного сердца 2». Однако по итогам ближайших выходных ситуация может измениться.

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера ленты состоялась 14 июня.