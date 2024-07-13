Мультфильм «Шрек 5»: что известно о новой части легендарной франшизы

Летом 2026 года в мировой прокат выйдет «Шрек 5». Новая часть культовой франшизы продолжит историю о суровом зеленом огре, которого в сети прозвали «идеальным бойфрендом». Продолжение увидит свет спустя 25 лет после выхода самого первого мультфильма. «Лента.ру» напоминает, о чем были предыдущие фильмы, раскрывает точную дату выхода пятого «Шрека» и рассказывает, что известно о его сюжете и главных героях.

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«Шрек 5»: главное

Оригинальное название: Shrek 5

Страна: США

Жанр: приключенческая комедия, фэнтези, семейный мультфильм

Режиссер: Уолт Дорн

Производство: студия Dreamworks Animation

Предыдущая часть франшизы: «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022)

Когда выйдет: 2026 год

Покажут ли в России: неизвестно

Актеры озвучания: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас

Дата выхода

Первые новости о разработке новой части «Шрека» появились в 2016 году. Тогда сообщалось, что пятый фильм выйдет в прокат в 2019-м. В сентябре 2016 года актер Эдди Мерфи, который озвучивает Осла во всех частях франшизы, рассказал, что сценарий «Шрека 5» уже готов, и зрители увидят его в 2019 или 2020 году.

При этом в конце 2022-го Антонио Бандерас, который озвучивает Кота в сапогах, объяснил, что мультфильм все еще находится в разработке.

Полноценная информация о пятой части «Шрека» появилась в сети весной 2024-го. А датой релиза и первым тизером мультфильм наконец-то обзавелся только 9 июля.

Премьера мультфильма «Шрек 5» запланирована на 1 июля 2026 года.

Пока неизвестно, доберется ли новый «Шрек» до российских кинотеатров. Фильмы компании Universal Pictures (студия Dreamworks принадлежит ей с 2016 года) официально не показывают в стране с весны 2022-го.

Однако многие зарубежные фильмы россиянам удается увидеть на больших экранах благодаря «серому прокату» — возможно, «Шрека 5» покажут отечественным зрителям именно таким образом.

Сюжет

О сюжете пятой части «Шрека» пока практически нет информации. Изначально создатели обещали, что «Шрек 5» станет своеобразным «возвращением к истокам», а зрители узнают, как огр Шрек оказался на своем любимом болоте. Однако в такой версии сюжета нет места принцессе Фионе и Ослу, которые уже заявлены как одни из главных героев продолжения.

В 2017 году сценарист Майкл Маккаллерс рассказал, что в новой части мультфильма покажут «достаточно серьезное переизобретение» истории огра.

Персонажи

Создатели раскрыли только трех персонажей, которые точно появятся на экранах в 2026 году.

Пока неизвестно, увидят ли зрители других знакомых героев из предыдущий частей франшизы в пятом «Шреке», а также какие сказочные создания дебютируют в новом мультфильме.

Какие персонажи появятся в «Шреке 5»

Шрек (озвучивает Майк Майерс) — главный герой франшизы. Суровый, но добрый огр, живущий на болоте;

Фиона (озвучивает Кэмерон Диас) — бойкая и изобретательная принцесса, ставшая огром. Жена Шрека. В третьем фильме родила трех маленьких огров — Фергуса, Фаркла и Фелицию;

Осел (озвучивает Эдди Мерфи) — говорящий осел, лучший друг Шрека. Болтливый, гиперэнергичный и веселый. У него есть жена Дракониха и шесть детей-драгоносликов.

Кстати, о том, что актер Эдди Мерфи вернется к озвучке Осла в пятой части «Шрека», стало известно еще до официального анонса каста. В июне 2024 года он рассказал, что новая часть франшизы уже запущена в производство, и он даже успел записать несколько реплик своего персонажа.

Мерфи признался, что Осел получит сольный анимационный проект.

Полноценная работа над мультфильмом начнется после того, как будет завершено производство пятого «Шрека».

Создатели

Летом 2024 года стало известно, что должность режиссера картины занял Уолт Дорн. Среди его наиболее известных проектов — три части франшизы «Тролли».

Режиссер «Шрека 5» Уолт Дорн участвовал в разработке сценария предыдущих частей серии.

А в 2010 году Дорн даже снял для франшизы получасовую короткометражку «Камин у Шрека». Большую часть времени в ней показывают горящий камин, на фоне которого изредка проходят главные герои мультфильма.

Помимо этого, Дорн работал на многих анимационных проектах в качестве актера озвучания. Во франшизе «Шрек» его голосом говорили Румпельштильцхен, Усатый нянь-приживалка (Белоснежка подарила его Фионе, чтобы он помогал следить за новорожденными ограми) и другие второстепенные герои.

Вместе с Уолтом Дорном режиссировать картину будет Брэд Эблесон — автор мультфильма «Миньоны: Грювитация». Продюсерами пятого «Шрека» станут Джина Шэй («Шрек навсегда»), генеральный директор Dreamworks Animation Джеффри и глава студии Illumination Крис Меледандри.

Сценарий к пятой части франшизы написал Майкл Маккаллерс («Босс-молокосос», «Монстры на каникулах 3: Море зовет»). Маккалерс долгое время работал автором скетчей в передаче «Субботним вечером в прямом эфире», а также был режиссером комедийного сериала «Парки и зоны отдыха».

Франшиза «Шрек»: краткий пересказ

Первый фильм о вредном зеленом огре по имени Шрек увидел свет в 2001 году. Великан отправился в опасное путешествие вместе со своим новым другом — говорящим ослом по имени Осел. Шреку предстояло спасти принцессу Фиону из лап ужасного дракона и доставить ее лорду Фаркуаду, который мечтал жениться на прекрасной девушке.

В итоге Фиона, которая по ночам превращалась в огра, влюбилась в огра и отказалась от человеческого облика ради счастливой жизни с ним. Первый «Шрек» не только собрал в прокате почти 500 миллионов долларов, но и получил «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Вторая часть «Шрека» вышла три года спустя — в ней Шрек познакомился родителями Фионы, сразился с могущественной Феей-крестной и ее сыном принцем Чармингом, а также подружился с Котом в сапогах. Этот очаровательный герой стал одним из главных любимцев зрителей, и позже обзавелся собственными сольными фильмами. Сборы второго «Шрека» почти вдвое превзошли результат оригинального мультфильма — картина собрала в прокате чуть меньше миллиарда долларов.

«Шрек Третий» увидел свет в 2007 году. В этой части из жизни ушел отец Фионы король Гарольд. Шрек, который не горел желанием унаследовать престол Тридевятого Королевства, отправился на поиски нового наследника. В это время Фиона узнала что беременна, а принц Чарминг затеял настоящий государственный переворот.

Четвертая часть франшизы, мультфильм «Шрек навсегда», вышла в 2010 году. В ней Шрек, уставший от отцовства, заключил сделку с коварным антагонистом Румпельштильцхеном и перенесся в альтернативную реальность, в которой никогда не спасал Фиону. Герою пришлось заново завоевывать любовь принцессы, чтобы спасти Тридевятое королевство и вернуть все на свои места.

На этом основная история Шрека и Фионы подошла к своему логическому финалу, а главным героем следующих фильмов стал говорящий голосом Антонио Бандераса Кот в сапогах. Два полнометражных мультфильма о нем вышли в 2011 и 2022 году.

Какие мультфильмы входят во франшизу «Шрек»