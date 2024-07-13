Топ-10 фильмов из Турции, которые стоит посмотреть

За последнее десятилетие турецкому кинематографу удалось завоевать большую популярность среди российских зрителей. В 2011 году весь мир начал смотреть «Великолепный век», а вышедший в 2020 году «Постучись в мою дверь» влюбил зрительниц в Серкана Болата и даже обзавелся российской адаптацией. Пока турецкие сериалы покоряют Россию, полнометражные фильмы незаслуженно остаются в тени.

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Чтобы это исправить, «Лента.ру» публикует топ-10 лучших турецких фильмов. В этой подборке — кино совершенно разных жанров: от классических мелодрам до изобретательных комедий и запутанных триллеров.

На краю рая

Оригинальное название: Auf der anderen Seite

Год выхода: 2007

Жанр: драма

Режиссер: Фатих Акин

Длительность: 2 часа 2 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Рейтинг IMDb: 7.7

В главных ролях: Баки Даврак, Гюрсой Гемек, Ченгиз Данер, Тунсел Куртис

Тяжелый, но воодушевляющий фильм о том, как переплетаются судьбы нескольких человек, живущих в Турции и Германии.

Престарелый вдовец Али (Тунджель Куртиз) находит себе новую спутницу жизни — ей оказывается проститутка Йетар (Нурсель Кесе), работающая в одном из борделей Гамбурга. Выбор Али не нравится его сыну Неджату (Баки Даврак). Однако молодой человека меняет свое мнение, когда узнает, что Йетар отправляет заработанные деньги в Турцию, своей дочери Айтан (Нургюль Ешилчай).

Во время пылкой ссоры Неджат случайно лишает жизни новую возлюбленную отца. Чтобы загладить вину, он решает отправиться в Турцию на поиски дочери Йетар. Он еще не знает, что Айтан — политическая активистка, которой пришлось покинуть страну ради собственной безопасности, и найти ее будет непросто.

Однажды в Анатолии

Оригинальное название: Bir Zamanlar Anadolu'da

Год выхода: 2011

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Нури Бильге Джейлан

Длительность: 2 часа 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Мухаммет Узунер, Йылмаз Эрдоган, Танер Бирсел, Ахмет Мюмтаз Тайлан

Турецкая криминальная драма, в которой поиски жертвы переплетаются с откровенными разговорами.

Отряд полиции под предводительством комиссара Наджи (Йылмаз Эрдоган) отправляется на поиски тела, спрятанного где-то в степях Анатолии. Вместе с полицейскими в операции участвуют врач Джамал (Мухаммет Узунер) и прокурор Нусрет (Танер Бирсел).

Подозреваемый Кенан (Фырат Таныш) уже сознался в содеянном, однако почему-то не может вспомнить, где именно спрятал тело своей жертвы. Стоит полиции приехать на место преступления, как Кенан сообщает, что вновь по ошибке привел следователей не туда. Поиски затягиваются — на степь постепенно опускается ночь, а отряд уезжает все дальше от города.

Клуб неудачников

Оригинальное название: Kaybedenler Kulübü

Год выхода: 2011

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Режиссер: Толга Орнек

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Нежат Ишлер, Йигит Озшенер, Аху Тюркпенче, Идиль Фырат и другие

Каана (Нежат Ишлер) и Мете (Йигит Озшенер) сложно назвать успешными людьми. Первый владеет издательством, книги которого не пользуются особым спросом, а второй руководит небольшим баром и собирает музыкальные пластинки.

Главных героев объединяет любовь к философским темам и бесконечным разговорам — они ведут ночную программу на радио под названием «Клуб неудачников». В эфире Каан и Мете с ноткой цинизма обсуждают все: от женщин до смысла жизни.

Постепенно «Клуб неудачников» привлекает внимание общественности. Критики ругают программу за бессмысленность, а обычные слушатели внезапно находят в ней поддержку. Несмотря на повышенное внимание, Каан и Мете остаются верны себе — на ходу сочиняют темы для обсуждения и не боятся говорить то, что думают.

Мой мир

Оригинальное название: Benim Dünyam

Год выхода: 2013

Жанр: драма

Режиссер: Угур Юджель

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Берен Саат, Угур Юджель, Айча Бингель, Тургай Кантюрк

Чувственная картина о вере в себя, которая никого не оставит равнодушным. Один из лучших турецких фильмов, по версии «Кинопоиска».

В раннем детстве Эла (Мелис Мутлуч) перенесла серьезную болезнь и из-за этого лишилась зрения и слуха. Теперь весь мир девочки — безмолвная темнота, лишенная света и радости. Однако Эла не сдается в своем желании узнать, что же ее окружает. И, кажется, постепенно преуспевает в этом с помощью учителя по имени Махир (Угур Юджель).

Эле (повзрослевшую героиню играет Берен Саат) предстоит узнать многое о мире, который кажется пугающим и непонятным, а Махиру — не потерять веру в девочку, которая так стремится к мечте.

Зимняя спячка

Оригинальное название: Kis Uykusu

Год выхода: 2014

Жанр: драма

Режиссер: Нури Бильге Джейлан

Длительность: 3 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

Рейтинг IMDb: 8.0

В главных ролях: Халук Бильгинер, Мелиса Сезен, Демет Акбаг, Айберк Пекджан

Когда-то пожилой Айдин (Халук Бильгинер) блистал на сцене театра. Сейчас же он владеет небольшой гостиницей «Отелло» в Анатолии и живет там вместе с супругой Нихаль (Мелиса Сезен) и сестрой Неджлой (Демет Акбаг). Семейный бизнес не приносит герою счастья. Красавица-жена, кажется, уже давно его не любит, а сестра болезненно переживает развод.

Неожиданно начавшийся снегопад отрезал «Отелло» от цивилизации. Теперь героям, оказавшимся взаперти, придется столкнуться с проблемами, от которых они привыкли убегать, и просто поговорить друг с другом.

В 2014 году фильм «Зимняя спячка» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. В основу картины лег рассказ Антона Чехова «Жена».

Мустанг

Оригинальное название: Mustang

Год выхода: 2015

Жанр: драма

Режиссер: Дениз Гамзе Эргювен

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Рейтинг IMDb: 7.6

В главных ролях: Гюнеш Шенсой, Дога Зейнеп Догуслу, Туба Сунгуролу, Элит Ишчан

Прогрессивная драма о борьбе с гендерными стереотипами и предрассудками прошлого. Дебютная картина Дениз Гамзе Эргювен («Рассказ служанки»), которая удостоилась номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Пятеро молодых сестер живут в небольшой деревне на севере Турции. Возвращаясь домой, девушки затевают забавную, как им кажется, игру с друзьями-мальчиками. Консервативные взрослые воспринимают невинные шалости как вопиющее нарушение правил и решают всерьез взяться за воспитание сестер.

Повседневная жизнь мгновенно превращается в каторгу: вместо школы — ведение хозяйства, а вместо прогулок — подготовка к замужеству. Однако юные девушки не готовы так просто распрощаться со своей жизнью на свободе.

Дикий мед

Оригинальное название: Delibal

Год выхода: 2015

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Али Билгин

Длительность: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 6.7

В главных ролях: Чагатай Улусой, Лейла Лидиа Тугутлу, Хусейн Авни Даньял, Мустафа Авкыран

Классическая мелодрама для тех, кто любит красивые истории о настоящей любви.

Барыш (Чагатай Улусой) — будущий архитектор, который обожает играть на барабанах и прекрасно ощущает себя в кругу таких же, как он, студентов. Когда юноша встречает загадочную незнакомку, то сразу понимает — он нашел свою вторую половинку. Влюбленный Барыш начинает искать девушку, хотя не знает ни ее адреса, ни даже имени.

В итоге удача улыбается герою, и он наконец знакомится с Фюсун (Лейла Лидиа Тугутлу) — амбициозной студенткой, которая мечтает переехать в Америку. Постепенно романтичному Барышу удается завоевать расположение возлюбленной — девушка отвечает ему взаимностью и соглашается выйти замуж. Барыш уверен, что нашел свое счастье, но этой истории еще далеко до хеппи-энда.

Айла: Дочь войны

Оригинальное название: Ayla: The Daughter of War

Год выхода: 2017

Жанр: военная драма, исторический

Режиссер: Джан Улкай

Длительность: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Исмаил Хаджиоглу, Ким Соль, Четин Текиндор, Ли Гён-джин

Морально тяжелый фильм, в основе которого — реальная история.

Сулейман (Исмаил Хаджиоглу) — турецкий солдат, который участвует в Корейской войне в составе сил ООН. В один из дней герой спасает замерзающую корейскую девочку (Ким Соль) и дает ей имя Айла.

Сулейман заботится об Айле как о собственном ребенке и даже хочет удочерить малышку, ведь война отобрала у нее всех родственников. Однако солдату не разрешают это сделать: он не состоит в браке и поэтому не может стать приемным отцом. Сулейман вынужден отдать Айлу в приют — неизвестно, удастся ли им снова встретиться.

Чудо в камере № 7

Оригинальное название: Yedinci Kogustaki Mucize

Год выхода: 2019

Жанр: драма, семейный фильм

Режиссер: Мехмет Ада Озтекин

Длительность: 2 часа 12 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Ниса София Аксонгур, Дениз Байсал, Джелиле Тойон Уйсал

События картины разворачиваются на юго-западе Турции в 1983 году. В центре сюжета — взрослый мужчина по имени Мемо (Арас Булут Ийнемли), разум которого «застрял» в семилетнем возрасте. Несмотря на слабый интеллект, Мемо сумел построить семью — у него есть любимая дочь Ова (Ниса София Аксонгур).

Однажды мужчина видит в озере девочку, которая, как оказалось, является дочкой влиятельного полицейского. Мемо пытается спасти ребенка, но безуспешно. Разъяренный отец обвиняет героя в случившемся и отправляет «преступника» за решетку. Сокамерники поначалу относятся к нему с презрением, но позже понимают, что глуповатый мужчина — по-настоящему добрый и открытый человек, который не должен находиться в тюрьме.

Турция выдвигала «Чудо в камере № 7» на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Несмотря на высокие оценки критиков и зрителей, номинацию на премию картина так и не получила.

Заканчивается посадка на рейс в Стамбул

Оригинальное название: Istanbul Için Son Çagri

Год выхода: 2023

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Гонендж Уяник

Длительность: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Рейтинг IMDb: 5.3

В главных ролях: Кыванч Татлыту и Берен Саат

Турецкое кино о любви с довольно откровенными сценами, снятое на американский лад (неудивительно, ведь за производство картины отвечал Netflix). В главных ролях — звезды сериала «Запретная любовь», который вышел на экраны больше пятнадцати лет назад.

Серин (Берен Саат) и Мехмет (Кыванч Татыту) случайно встречаются в аэропорту Нью-йорка. Она — своенравная карьеристка, прилетевшая покорять Америку. Он — верный муж, который без умолку говорит о своей жене. И все же между героями сразу возникает искра.

Они проводят вместе незабываемую безумную ночь, но с наступлением утра Серин и Мехмету придется признать, что их отношения гораздо запутанней, чем показалось на первый взгляд.

Несмотря на довольно предсказуемый сюжет, фильм хочется досмотреть до конца. В первую очередь это заслуга ведущего актерского дуэта — страсть, которая возникает между героями Татлыту и Саат, ощущается даже через экран.

Бонус

Город кошек

Оригинальное название: Kedi

Год выхода: 2016

Жанр: документальный

Режиссер: Джейда Торун

Длительность: 1 час 19 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.6

В главных ролях: коты и кошки Стамбула

Очаровательный документальный фильм об одной из главных достопримечательностей Стамбула — уличных котах и кошках. В центре сюжета — семь пушистых «горожан» и люди, которые делают жизнь этих животных чуточку счастливей.

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