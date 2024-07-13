Вышел сериал «Санни». Почему стоит посмотреть этот сай-фай-детектив

На Apple TV+ выходит сериал «Санни», в котором любовь, смерть, роботы и Япония объединились в невероятно стильный и добрый сай-фай-детектив. Правда, именно детективная составляющая здесь вызывает вопросы (в частности, не был ли замешан в ее создании искусственный интеллект?), но, к счастью, у «Санни» есть и явные достоинства. Какие — рассказывает «Лента.ру».

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Оригинальное название: Sunny

Шоураннер: Кэти Роббинс

Жанр: фантастика, детектив

Трансляция: Apple TV+

Длительность: 10 серий по 30 минут

В главных ролях: Рашида Джонс, Хидэтоси Нисидзима, Джоэнна Сотомура, Annie the Clumsy, Джуди Онг, Ю

Сьюзи (Рашида Джонс), американка, живущая в футуристическом Киото, уничтожена — ее сын Зен и муж Маса (Хидэтоси Нисидзима) пропали без вести в результате крушения самолета. Экспатка и раньше не сильно жаловала коммуникации с внешним миром, а с трауром замкнулась окончательно, предпочитая в одиночестве запивать свое горе вином. Как бы сердобольная свекровь Норико (Джуди Онг) ни старалась вытащить из невестки искренние эмоции (даже отвела ее на групповую терапию для скорбящих), Сьюзи на любые попытки поговорить по душам готова выставить средний палец и послать крепким словцом.

Развернувшаяся аккурат под Рождество трагедия, однако, приносит героине и неожиданный подарок.

Компания, в которой работал муж Сьюзи, привозит к двери высокоинтеллектуального домашнего робота Санни — собственноручную разработку Масы, сделанную специально для жены. Только вот героиня годами была убеждена, что супруг работал с холодильниками… Какие еще тайны он скрывал? Желая узнать, за кого она на самом деле вышла замуж, женщина и ее электронная помощница (к дуэту также присоединяется комичная барменша, которую играет YouTube-селеба Annie the Clumsy) пускаются в опасное расследование, которое приведет их в кулуары фабрики по производству хоум-ботов (так и хочется окрестить их «домроботниками»), в секс-шопы, где андроидный софт взламывают для понятно каких утех, на подпольные битвы железяк и даже к беспощадно режущим друг другу мизинцы якудза.

«Санни» — проект студии A24, которая после оскаровского триумфа «Все везде и сразу», кажется, тихо завоевывает вообще все ниши развлекательной индустрии от независимого полного метра до массовых, особо не примечательных развлекательных сериалов.

«Санни» как раз можно смело отнести к последним.

Основанный на романе Колина О'Салливана «Темная инструкция» сериал от сценаристки «Любовников» Кэти Роббинс переплетает между собой массу как актуальных, так и вечных тем — здесь и размышления о том, какое влияние на наши жизни окажет искусственный интеллект, и переживание скорби, и рассуждения об одиночестве и дружбе. Если к новейшим дискуссиям о будущей роли ИИ в мире «Санни» ничего важного не добавляет (да и можно ли считать серьезными фантазии на тему вещи такой же от нас далекой, как и, скажем, колонизация других планет?), то в глубоко интимных вещах чаще бьет в десятку.

Собственно, благодаря обилию драматических сцен «Санни» можно считать триумфом Рашиды Джонс («Парки и зоны отдыха», «Звук тишины»), которая за свою огромную карьеру (начавшуюся, к слову, с эпизодической роли в культовых «Хулиганах и ботанах») на ведущих ролях оказывалась на удивление редко. Актриса в образе Сьюзи находит идеальный баланс между раздражительной привилегированной нелюдимкой, которая за годы жизни в чужой стране не удосужилась и слова по-японски выучить, и убитой горем и одиночеством вдовой, эмоциям которой невозможно не сопереживать.

«Санни» следует уже устоявшемуся в сериалах тренду на многожанровость.

Это жизненное драмеди об утрате, очень неспешно перетекающее в фантастический детектив, который завершается неожиданным психоделом (обходя возможные спойлеры, скажем, что мало какой сериал может похвастаться трипом внутри мозгов робота). Детективная линия, впрочем, оказалась наименее увлекательной из всех. Расследование Сьюзи движется хаотично, будто бы изобретая себя по ходу движения. Героиня мечется из локации в локацию, где с ней происходят совершенно случайные события, не имеющие никакого отношения к главной загадке.

Закрадывается подозрение, будто сюжет этот создавался при помощи искусственного интеллекта.

Учитывая специфику сериала, это могло бы стать хорошим рекламным ходом до премьеры, но в конечном итоге оказалось бы доказательством правоты бунтовавших против использования ИИ в сериалах американских сценаристов. Шоураннеры подогревают интригу как могут — «Санни» даже стартует кадрами, однозначно указывающими на то, что какой-то бот нарушил законы робототехники Азимова. Но крайне нелогичная история, в которой накопившиеся тайны раскрываются всем скопом ближе к финалу, вызывает скорее недоумение.

Зато в изображении футуристического роботизированного завтра «Санни» приятно напоминает мелодраму «Она» Спайка Джонса — то есть рисует картинку мягкого и утопического будущего, до которого действительно хочется дожить. Эту стилистику шоу миксует с винтажными японскими 70-ми — зрелище довольно необычное. Другие источники вдохновения считываются довольно легко — это в первую очередь культовое «Разделение» от того же Apple, изображающее антиутопическое корпоративно-капиталистическое будущее, и целая вереница недавних шоу о Японии («Сегун», «Полиция Токио», «Капли бога»), страны, популярность которой среди западных сериалоделов за последние годы выросла многократно.

«Санни» особо хороша в эмоциональных эпизодах, изображающих горечь и принятие утраты, через которые проходит главная героиня, и в абсурдистском психотрипе робота. То есть в начале и в конце сериала — а вот занимающая между тем значимый промежуток действия детективная история с якудза и поиском пропавшей семьи получилась довольно невнятной.

На счастье, через весь сериал проходит еще одна линия — борьбы главной героини с внутренней мизантропией и закрытостью от мира. Учитывая, что «Санни» предстает еще и милейшей туристической открыткой реального Киото, она вполне способна утянуть в эскапистское путешествие на пару-тройку вечеров — что в нынешних суровых реалиях вещь, безусловно, ценная.

Сериал «Санни» (Sunny) выходит на Apple TV+.