Сериал «Презумпция невиновности» продлен на второй сезон

Сериал «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом продлен на второй сезон
Стриминг Apple TV+ впечатлился просмотрами многосерийного юридического триллера «Презумпция невиновности» и продлил его на второй сезон. На данном этапе не ясно вернется ли исполнитель главной роли Джейк Джилленхол, однако он точно повторит обязанности продюсера.
Сам сериал еще не завершен, последние два эпизода выйдут 17 и 24 июля. Но шоу уже стало самой просматриваемой драмой всех времен на Apple TV+.
«Презумпция невиновности» основана на одноименном романе Скотта Туроу и рассказывает историю прокурора Расти Сэбича, обвиненного в убийстве своей коллеги, с которой у него был роман. Первый сезон, адаптированный для телевидения Дэвидом Э. Келли, получил высокие оценки зрителей и критиков.
Во втором сезоне зрителей ждет новый захватывающий случай, однако подробности о возвращении актеров и персонажей пока не разглашаются. Литературный первоисточник имеет прямое продолжение, действие которого развивается спустя 20 лет. Также в активе Скотта Туроу есть романы с пересекающимися героями, сюжеты которых также можно использовать в качестве основы для второго сезона.