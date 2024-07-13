Сериал «Презумпция невиновности» продлен на второй сезон

Стриминг Apple TV+ впечатлился просмотрами многосерийного юридического триллера «Презумпция невиновности» и продлил его на второй сезон. На данном этапе не ясно вернется ли исполнитель главной роли Джейк Джилленхол, однако он точно повторит обязанности продюсера.

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Сам сериал еще не завершен, последние два эпизода выйдут 17 и 24 июля. Но шоу уже стало самой просматриваемой драмой всех времен на Apple TV+.

«Презумпция невиновности» основана на одноименном романе Скотта Туроу и рассказывает историю прокурора Расти Сэбича, обвиненного в убийстве своей коллеги, с которой у него был роман. Первый сезон, адаптированный для телевидения Дэвидом Э. Келли, получил высокие оценки зрителей и критиков.

Во втором сезоне зрителей ждет новый захватывающий случай, однако подробности о возвращении актеров и персонажей пока не разглашаются. Литературный первоисточник имеет прямое продолжение, действие которого развивается спустя 20 лет. Также в активе Скотта Туроу есть романы с пересекающимися героями, сюжеты которых также можно использовать в качестве основы для второго сезона.