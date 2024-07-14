Вышел трейлер детектива с обвиненным в убийстве Болдуином

Вышел трейлер "Кресент-Сити" (18+) - это новый детективный триллер с Алеком Болдуином.

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Напомним: только что было закрыто дело в отношении Болдуина - он обвинялся в непредумышленном убийстве оператора одного из своих проектов.

Небольшой городок на юге США терроризирует серийный убийца. Причем "подозреваемыми стали все", не исключая полицейских, расследующих дело. Это сюжет.

В других ролях - номинант премии "Оскар" Терренс Говард, Эсай Моралес ("Как избежать наказания за убийство", 18+) и Никки Уилан.

Премьера - 16 августа.

Ранее появился трейлер еще одной новой ленты с Болдуином, и это тоже криминальный триллер.