Вышел трейлер детектива с обвиненным в убийстве Болдуином

Вышел трейлер детектива с обвиненным в убийстве оператора Алеком Болдуином
Вышел трейлер "Кресент-Сити" (18+) - это новый детективный триллер с Алеком Болдуином.
Напомним: только что было закрыто дело в отношении Болдуина - он обвинялся в непредумышленном убийстве оператора одного из своих проектов.
Небольшой городок на юге США терроризирует серийный убийца. Причем "подозреваемыми стали все", не исключая полицейских, расследующих дело. Это сюжет.
В других ролях - номинант премии "Оскар" Терренс Говард, Эсай Моралес ("Как избежать наказания за убийство", 18+) и Никки Уилан.
Премьера - 16 августа.
Ранее появился трейлер еще одной новой ленты с Болдуином, и это тоже криминальный триллер.