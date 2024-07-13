Какое поколение ненавидит секс-сцены в кино

Почти половина представителей поколения Z (43%) признаются, что выключают фильмы после просмотра сексуальных сцен — это больше, чем среди представителей любого другого поколения. Данные опубликованы компанией Talker Research по результатам опроса 2000 американцев. Тем временем миллениалы оказались самыми терпимыми к интиму на экране. К слову, современный кинематограф сложно обвинить в избытке сексуальных эпизодов — исследование The Economist показало, что количество обнаженных тел и сексуальных сцен сократилось почти на 40% с 2000 года.

© Super.ru

Вместе с тем, такие проекты, как «Игра престолов», не стесняются эксплуатировать тему секса. Не это ли секрет их популярности? Интересно, что 27% опрошенных считают, что сексуальные сцены неуместны в кино и на телевидении. 43% респондентов придерживаются мнения, что откровенные кадры всегда либо в большинстве случаев не нужны, не приносят удовольствия и не делают сюжет лучше. Однако существенны гендерные различия: женщины почти в два раза чаще выключают фильм, если на экране появляется сексуальная сцена, чем мужчины (42% и 23% соответственно).