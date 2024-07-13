Стартовали съемки комедийного детектива «Клуб убийств по четвергам»

Netflix объявил о старте съемок фильма «Клуб убийств по четвергам» о пенсионерах, любящих играть в сыщиков, которые сталкиваются с реальным убийством.

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Режиссирует Крис Коламбус, поставивший первые два фильма о Гарри Поттере и «Один дома 1-2». Главные роли исполняют Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри и Дэвид Теннант.

В основу фильма ляжет бестселлер Ричарда Османа, выступающего в качестве продюсера. Четверо постояльцев дома престарелых каждый четверг собираются в разговорный кружок и пытаются распутать убийства, о которых написала пресса. Неожиданно, самый настоящий труп оказывается у порога их заведения. Теперь для пенсионеров это уже не игра. Их компания состоит из шпионки, психиатра, профсоюзного активиста и одаренной медсестры. Жизненный опыт, нестандартное мышление и некоторые тайные навыки делают шансы на раскрытие дела достаточно высокими.

Роман Османа был продан тиражом более десяти миллионов экземпляров и привел к созданию нескольких книг-продолжений. Права на экранизацию купил Стивен Спилберг в 2020 году. С тех пор велась работа по киноадаптации. Основным производством занимается компания Спилберга Amblin Entertainment.