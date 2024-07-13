Новый выпуск «МУЛЬТ в кино» расскажет о мумиях

В разгар летней жары создатели альманаха «МУЛЬТ в кино» предлагают зрителям вспомнить о мумиях — таинственных обитателях древнеегипетского фольклора. С этими созданиями встретятся герои мультсериалов «Сказочный патруль» и «Мини-мишки». Тем временем Катя и Эф вновь окажутся в космосе, а «Кошечки-Собачки» затронут важную тему о ревности старших детей к младшим. Подробнее обо всех новинках выпуска № 171 — в материале от Тлум.Ру.

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«Мини-мишки»: «На помощь!»

Игра в докторов — одна из самых крутых! Соня и Саня тоже так думают. Однако вокруг все здоровы, врачебная помощь никому не требуется. Тогда еноты решают обмотать спящего крота Валю бинтами с головы до ног. Ой, подождите, это что… мумия?! Зато теперь есть, кого лечить!

«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»: «Про рост»

Сколько нужно Эфов, чтобы вкрутить лампочку? Вполне достаточно одного, но только если он подрастёт до нужной высоты. В этом эпизоде Катя и её друг отправятся во всестороннее изучение вопроса роста. Приключение начнётся с баскетбольной площадки, где игроками выступят космонавты, продолжится в Китае знакомством с бамбуком, а в итоге доберётся до космоса.

«Кошечки-Собачки»: «Старший брат»

Когда в семье есть два разновозрастных ребёнка, вопрос ревности абсолютно неизбежен. В этой ситуации окажутся и котёнок Роберт со своей младшей сестрой Матильдой, совсем ещё малышкой. Она не может играть с ним в его игрушки, зато отвлекает на себя маму и занимает немало её времени. Роберт даже пойдёт на хитрость, лишь бы вернуть внимание матери.

«Волшебная кухня»: «Серрадура»

Что делать, если пакет с печеньем случайно превратился в пакет с крошками от печенья? Нет, это не когда его кто-то съел, а когда, например, пакет случайно упал. Хозяин «Волшебной кухни» рассказывает Соне о вкуснейшем десерте, который можно приготовить из крошек печенья.

Волшебный Лунный камень снова в игре! На этот раз он случайно угодил в руки Васи и Снежки, которые пошли в музей древних культур. Там же оказались и Несмеяна с Мореной, и там же по ошибке перепутались рюкзаки ребят. Лунный камень оживил — да-да, помним название выпуска! — египетскую мумию. Что ж, это посещение музея точно не будет скучным!

Выпуск «МУЛЬТ в кино» № 171 «Мумия моя» выходит в российских кинотеатрах 13 июля.