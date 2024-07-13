Режиссер Анна Меликян получила приз за развитие российского кинематографа

В Нижнем Новгороде открылся VIII фестиваль нового российского кино "Горький fest".

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На Театральной площади по красной ковровой дорожке прошли президент смотра Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева, а также члены жюри, звездные гости и участники, в числе которых Юрий Мороз, Анна Меликян, Юлия Александрова, Денис Аларкон Рамирес, Райан Оттер, Аврора, Екатерина Вилкова, Елена Захарова, Слава Копейкин, Тимур Родригез, Катя Кабак, Денис Шведов, Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Юрий Коробейников, Анастасия Красовская, актриса Рано Кубаева с дочерью Равшаной Курковой, Ксения Суркова, Саша Ревенко и другие.

Далее - церемония открытия фестиваля, она состоялась в Нижегородском академическом театре драмы имени М. Горького. В 1896 году это красивое здание открыли оперой Глинки "Жизнь за царя", партию Сусанина исполнял молодой Федор Шаляпин, о чем свидетельствует мемориальная доска.

Ведущей праздничного действа стала актриса Екатерина Вилкова. К слову, она родилась в Горьком, окончила Нижегородское театральное училище, и накануне встретила свой юбилей в родном городе.

Началось… с голоса Константина Хабенского (не узнать его просто невозможно): "В некотором царстве, в некотором государстве жил да был…" Популярный артист сказки сказывал - про молодца удалого… Почему? В этом году главной темой фестиваля "Горький fest" стали сказки.

"Я счастлив видеть столько гостей на фестивале - для нас это большая честь, огромный вызов с точки зрения постоянного развития инфраструктуры. Фестиваль двигает нас вперед. И мы обязательно будем развиваться и дальше. Я уверен, что "Горький fest" будет стимулировать нас к развитию новых площадок и необходимой инфраструктуры", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, напомнив, что Нижний Новгород сейчас носит статус "Культурной столицы 2024 года".



Президент фестиваля Михаил Пореченков зачитал обращение министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Был вручен первый приз - "За развитие современного российского кинематографа", по традиции его ежегодно вручают на открытии фестиваля, в этот раз награда досталась режиссеру Анне Меликян.

"Как неожиданно! - удивилась Анна. - Мне всегда казалось, что приз "за вклад" дают тогда, когда пора уходить… Я чувствую себя молодой и надеюсь развивать кинематограф дальше."



Представили членов жюри: режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик Василий Степанов. Они будут выбирать победителей в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актерская работа", "Лучшая драматургия", "Лучшее изобразительное решение", "Лучшее музыкальное решение". Будет вручен и приз зрительских симпатий по итогам выбора зрителей.

Конкурсная программа - полностью премьерная. В нее вошли 20 короткометражных и полнометражных игровых и художественных фильмов разнообразных жанров: от антиутопии до сатирической комедии и музыкального дока.

В образовательной программе - мастер-классы от признанных мастеров киноиндустрии. В деловой программе - дискуссионные панели "Время сказок: откуда взялся и как долго продлится сказочный тренд", "Сказка: завтра. Презентация новых фильмов-сказок", "Кино в Нижнем Новгороде". А еще спецпоказы фильмов и концерты...

"Делать фестиваль в родном городе - это какое-то невероятное счастье, - призналась генеральный продюсер Оксана Михеева. - Мы создаем здесь такую уникальную атмосферу, что гости снова и снова к нам возвращаются. Я вижу и новые лица. Это большое счастье, что вы все здесь. На нашем фестивале интересно и авторам, и зрителям. Мы не пытаемся соревноваться с другими киносмотрами, мы просто уникальны по-своему. Так как нынешний фестиваль посвящен сказкам, желаю всем сказочной недели!"



Популярность киносмотра "Горький fest" растет, поэтому число фестивальных площадок уже увеличено до 60 (!). Основной площадкой по традиции выступает Нижегородский театр драмы им. М. Горького. Показы будут проходить и в Летнем кинотеатре, на стадионе Нижнего Новгорода, на территории Губернаторского сада Кремля, в культурном центре "Рекорд", в парке "Швейцария", а также в других городах области.

К слову

Сегодня вечером на Нижне-Волжской набережной откроется Летний кинотеатр. Покажут киносказку "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского. А затем - фильм Анны Меликян "Чувства Анны", фантастическую драму с Анной Михалковой в главной роли. А в Александровском саду состоится концерт Валерия Сюткина.