«Такой феномен»: актер Михаил Пореченков объяснил возросший интерес россиян к сказкам

VIII Фестиваль нового российского кино посвятили сказкам. Актер Михаил Пореченков объяснил, что такая тема выбрана из-за возросшего к ним интереса.

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Пореченков отметил, что за последнее время в кино появилось огромное количество сказок.

«И это такой феномен. Это сказки, которые собирают огромную кассу, огромное количество зрителей. Мы решили вспомнить те добрые сказки, которые были сняты давным-давно, еще в СССР», — признался народный артист РФ в разговоре с Пятым каналом.



Актер заявил, что теперь ему предстоит выяснить, куда дальше двигается жанр — к коммерции или чему-то более душевному. По этой теме проведут круглые столы, встречи с авторами и кинематографистами, которые непосредственно снимали многие произведения.

Ранее Министерство просвещения РФ предложило создать ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 произведений российской классики. Предполагается, что новые произведения поспособствуют «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Эту идею раскритиковали многие культурные деятели и артисты. Однако нашлись и те, кто поддержали данную инициативу: например, ее одобрил режиссер Сарик Андреасян.