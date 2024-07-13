Мультфильм «Гадкий я 4» вышел в кинотеатрах России

13 июля в кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма «Гадкий я 4» — спустя ровно неделю после выхода во всём остальном мире. Официального проката анимационной ленты в РФ не планировалось, однако сети показывают новинку по параллельному импорту в привычном русском дубляже для стран СНГ.

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Напомним, изначально картину планировали начать показывать в российских кинотеатрах с 6 июля, однако позже премьеру перенесли. С чем было связано смещение даты на неделю, неизвестно.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.