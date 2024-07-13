«НТВ» приступил к съемкам детектива «Краш»

«НТВ» приступил к съёмкам детектива «Краш»
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового детектива «Краш» с Юрием Дейнекиным в главной роли. В центре сюжета – прирождённый гонщик и талантливый автомеханик Сергей Крашенников по прозвищу Краш, который волей случая становится водителем полицейского авто.
Юрий Дейнекин рассказал:
«Мой герой Сергей Крашенников – настойчивый, рискованный и временами импульсивный парень, живущий по справедливости, по «пацанским» понятиям о дружбе и долге, защищает слабых и противостоит злу. Я очень люблю съёмочный процесс в принципе, а когда есть возможность сыграть человека с увлечением, которое не только заряжает его, но и помогает ему в раскрытии дел, испытываешь двойное удовольствие. Он знает, чего хочет, живёт гонками, во время которых входит в кураж, а в его крови бушует адреналин. Ему нравится быть на страже закона, его коллеги по службе отмечают, что он профессионал в своём деле и хороший человек. Сам я не поклонник автодела и не нахожу в себе такую же любовь к автомобилям, как мой герой, но, может, это даже хорошо. Возможно, Сергей Крашенников научит меня их любить. На мой взгляд, одна из основных идей сериала в том, что всё тайное рано или поздно становится явным. Это общая фраза, но так оно и есть: чтобы ты ни скрывал – это выйдет наружу, и виновному придётся понести наказание. Ещё одна главная мысль: если ты любишь человека и веришь, что это взаимно, то нужно бороться за эту любовь, доказывать своему спутнику, что вы в этой жизни встретились неслучайно».