«НТВ» приступил к съемкам детектива «Краш»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового детектива «Краш» с Юрием Дейнекиным в главной роли. В центре сюжета – прирождённый гонщик и талантливый автомеханик Сергей Крашенников по прозвищу Краш, который волей случая становится водителем полицейского авто.

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Юрий Дейнекин рассказал: