Сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» превысили 200 млн рублей

13 июля сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» в кинотеатрах России превысили 200 млн рублей. К данному результату анимационная лента шла на протяжении трёх с половиной недель — премьера состоялась 20 июня.

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«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

Ранее СМИ сообщили, что «Три богатыря. Ни дня без подвига» уже в третий раз подряд становится лидером кинопроката в России за выходные. За предыдущий уикенд картина собрала целых 29,4 млн рублей.