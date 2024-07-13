Скоро на экранах: Чонгук из BTS  выпустит свой первый фильм

К-поп группа BTS очень часто гастролирует, дав десятки концертов в разных уголках мира. Обычно парни снимают много видео со своего турне, чтобы создать полноценный фильм и показать закулисье их выступлений. АРМИ обожают эти документалки, так как не у всех есть возможность посетить концерты ребят, а так они смогут хотя бы увидеть, как проходят их гастроли.

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У группы уже несколько таких фильмов. Также у двоих участников — у Джей-Хоупа (J-Hope) и Шуги (Suga) есть свои сольные кинопроекты, где они показывают свои увлечения и жизнь в целом. А теперь документальный фильм выйдет и у самого младшего вокалиста к-поп коллектива Чонгука (Jungkook)! Об этом сообщила официальная соцсеть BTS.

На днях страничка опубликовала постер фильма, который называется “Jung Kook: I Am Still”. К сожалению, пока никаких подробностей о проекте нет. Однако авторы соцсети обещают, что фильм скоро можно будет увидеть на экранах. Теперь поклонники гадают и обсуждают, что же покажет им Чонгук.

У него много хобби, однако нет одного главного любимого занятия, как, например, танцы у Джей-Хоупа. Возможно, парень расскажет о своей жизни в группе или сольной карьере. Либо же решит удивить АРМИ и показать что-то совершенно необычное.