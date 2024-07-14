Нурлан Сабуров назвал три любимых фильма

Комик Нурлан Сабуров, получивший известность благодаря участию в юмористических шоу на телеканале ТНТ, назвал тремя своими любимыми фильмами голливудские картины «Крестный отец», «Бердмэн» и «Один день». Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами на фестивале VK Fest, организованном командой российской социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент NEWS.ru.

© кадр из фильма

Ранее народный артист России Сергей Безруков на фестивале VK Fest посоветовал начинающим актерам получать профильное образование. По словам знаменитости, работа с теми, кто не имел подобной квалификации, была проблемой. Однако он не стал объяснять, поскольку «это целая лекция часа на полтора-два». Безруков также отметил, что только актерское образование даст понять, чем отличается профессионал от непрофессионала.

Тем временем 14-летняя блогер и певица Милана Хаметова, за профилем в Instagram (деятельность в РФ запрещена) которой следит порядка 2 млн пользователей, на фестивале VK Fest призналась, что ее долго мучали комплексы из-за внешности. Юная звезда отметила, что чувствовала неуверенность из-за того, как выглядят ее нос и зубы.