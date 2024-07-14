«Мое детское-детское кино»: Чурикова назвала любимые фильмы из прошлого

Российская телеведущая Яна Чурикова во время встречи с поклонниками на фестивале VK Fest поделилась, что в детстве любила смотреть сериалы «Гостья из будущего» и «Петров и Васечкин». По словам журналистки, которые передает корреспондент NEWS.ru, это ее самое «детское-детское кино».

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Сериалы, которые я смотрела в детстве, возможно, будут знакомы современному подростку, но только опосредованно — например, про Алису Селезневу многосерийный фильм («Гостья из будущего». — NEWS.ru). Вот это прямо мое детское-детское кино. И как же я удивилась, что, оказывается, это сейчас приобретает некие новые воплощения кинематографические — вся история, — отметила она.

Воскликнув «Господи!», Чурикова добавила, что в детстве очень любила двухсерийный фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Телеведущая задалась вопросом, как она сразу не вспомнила об этой картине. Она также добавила, что любит все проекты, где актер и хореограф Егор Дружинин снимался маленьким.

Ранее комик Нурлан Сабуров, получивший известность благодаря участию в юмористических шоу на телеканале ТНТ, назвал любимым актером звезду фильмов «Нефть» и «Банды Нью-Йорка» Дэниела Дэй-Льюиса. В разговоре с журналистами на фестивале VK Fest шоумен отметил, что ему нравится подход артиста к работе.