Объявили победителей фестиваля детского кино «Хрустальный Источникъ»

Второй фестиваль детского кино "Хрустальный источникъ" завершился в Ессентуках Ставропольского края. Во время торжественной церемонии закрытия объявили имена победителей, передает корреспондент ТАСС.

По традиции во время закрытия по красной дорожке прошли гости и участники фестиваля. Среди гостей на мероприятии присутствовали журналист Светлана Зейналова и актер Никита Волков.

По словам организаторов, девять команд-участников конкурса "Кинокампус-дети" завершили съемки своих фильмов, их показы состоялись на Театральной площади. Члены жюри выбрали победителей, чьи имена озвучили на церемонии закрытия. В конкурсе "Кинокампус-дети" Гран-при за лучший фильм получила кинокартина режиссера Миланы Кухаренко "Четвертое желание", за лучшую режиссуру - Тамерлан Ибрагимов, фильм "Цена любви", за лучший сценарий - режиссер Вероника Исагулова, картина "Счастье в простом".

Отмечается, что награду за лучшую женскую роль получила Мария Куранова в фильме "Майя". За лучшую мужскую роль - Семен Дылевский, "Новый репортаж". Также была учреждена награда за лучшую эпизодическую роль, ее получила Моника Карстен в картине "Счастье в простом". Лучшим актерским ансамблем признан фильм "Потерянное время" режиссера Вита Прокопенко. В конкурсе полнометражных игровых фильмов Гран-при фестиваля за лучший фильм достался режиссеру Дальмире Тилепбергеновой за "Белек". За режиссерскую работу награду получил фильм "Обе две" режиссера Владимира Котта. Впервые на фестивале в этом году была вручена медаль "За вклад в развитие детского кино". Ее получил Александр Галибин.

В рамках фестиваля также прошли вернисаж молодых художников "Герой и время" и программа "День в музее". На вернисаже презентовали работы молодых художников - учащихся художественных школ, колледжей, студентов художественных факультетов вузов Ставропольского края, Донецкой и Луганской народных республик. "День в музее" был представлен тремя творческими программами: литературно-поэтическими к 225-летнему юбилею А. С. Пушкина и 210-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова и авторской программой А. П. Севастьянова "Великие люди в Ессентуках. К. С. Станиславский". Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.