Опубликована дата премьеры продолжения сериала «Детство Шелдона»

Телеканал CBS раскрыл точную дату премьеры продолжения сериала «Детство Шелдона» — Georgie & Mandy’s First Marriage («Первый брак Джорджи и Мэнди»). Шоу будет выходить в США по четвергам, первый эпизод выйдет уже 18 октября. Сколько эпизодов войдёт в первый сезон, неизвестно.

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Новый сериал по знаменитой вселенной будет посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе спустя месяц после окончания «Детства Шелдона». К главным ролям вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент.

За производство «Первого брака Джорджи и Мэнди» отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд — все трое работали над «Детством Шелдона». Шоу завершилось в мае и получило очень высокие оценки от критиков и зрителей.